Forfait pesante per i bianconeri: UFFICIALE salta lo scontro diretto

Domani pomeriggio prenderà il via la 13esima giornata di Serie A. Arriva però un infortunio in casa bianconera: il comunicato ufficiale

Mandata in archivio la sosta per gli impegni delle nazionali la Serie A torna a pieno regime con la corsa al titolo più avvincente che mai.

Il Napoli capolista conduce la classifica con Inter, Lazio, Atalanta e Fiorentina ad inseguire un punto più dietro oltre alla Juventus a -2. Si tratta quindi di uno dei campionati più equilibrati ed entusiasmanti degli ultimi anni nel quale era parso estremamente intrigante anche l’inizio dell‘Udinese.

La compagine di Runjaic ha attualmente 16 punti in classifica e paga un rallentamento forte arrivato nell’ultimo periodo prima della sosta. Ben 4 ko nelle ultime 5 gare di Serie A per i bianconeri friulani che si avvicinano alla 13esima giornata con tutta l’intenzione di tornare a vincere.

Trasferta del lunedì ad Empoli per Lucca e soci che affronteranno un’altra delle squadre rivelazione di questa prima parte di annata. Una sfida non semplice per la quale il tecnico tedesco dell’Udinese dovrà fare a meno di un calciatore importante per i meccanismi della squadra.

Udinese, UFFICIALE: infortunio per Payero, i dettagli

L’Udinese ha infatti ufficializzato oggi pomeriggio l’infortunio del centrocampista argentino Martin Payero, che nelle ultime tre partite aveva giocato tutti i 90 minuti.

Nella nota del club friulano si legge: “Udinese Calcio comunica che Martin Payero ha riportato, in seguito ad un trauma in allenamento, un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà a disposizione nelle prossime settimane”.

Ko quindi importante per l’Udinese che dovrà rinunciare ad un titolare di rilievo già a partire dall’ostica trasferta di Empoli di lunedì valida per la 13esima giornata. A Runjaic il compito di rimpiazzare al meglio l’argentino classe 1998 che la passata stagione ha messo a referto anche due gol e tre assist in 29 apparizioni di Serie A.

Nell’annata corrente Payero ha invece raccolto 11 presenze totali, tra campionato e Coppa Italia, con un assist all’attivo. Per rivederlo in campo occorrerà attendere qualche settimana di stop.