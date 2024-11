Cessione più vicina: ecco un’altra proprietà americana in Serie A

Spunta un altro possibile cambio di proprietà in Serie A con l’arrivo di un fondo americano. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Serie A sempre più americana. Un altro club sarebbe finito nel mirino di investitori statunitensi che si potrebbe aggiungere alle proprietà già presenti in Italia, dai Friedkin alla Roma a RedBird e Oaktree in casa Milan ed Inter.

Si tratta del Verona di Setti. Secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’, infatti, sul club veneto ci sarebbe il forte interesse di “Presidio Investors“, un gruppo di private equity con sede ad Austin, in Texas, specializzato in operazioni di società di medie e piccole dimensioni. Presidio starebbe raccogliendo una cifra che potrebbe essere intorno ai 75 milioni di euro per acquisire la quota di controllo del club.

“Io rimarrei all’Hellas 40 anni – aveva dichiarato in passato Setti – ma so di non poter competere con certe proprietà e ho sempre detto di essere disposto ad ascoltare chi potrebbe acquistare il club e avere una disponibilità economica superiore alla mia. In giro però ci sono tanti “banditi” che si buttano nel calcio, quindi mi sono affidato a un istituto che fa da “filtro”. Il mio sogno però è sempre quello di provare a fare qualcosa in più e di lasciare l’Hellas con un centro sportivo e la squadra in Serie A. Detto questo, io sono sempre stato molto onesto nel trasmettere cosa posso fare e come posso farlo”. Il futuro dell’Hellas Verona potrebbe essere a stelle e strisce.

Verona nel mirino degli americani: tutti i dettagli

Stando alle prime indiscrezioni, non si esclude che Setti possa cedere una grande quota di minoranza. Una possibilità che stanno valutando anche ad Empoli, come spiegato dallo stesso presidente Fabrizio Corsi.

Sul sito ufficiale di Presidio Investors si legge come l’obiettivo degli investitori sia quello di puntare su “attività di nicchia in crescita”, nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari. Ora anche il possibile ingresso nel calcio. La Serie A può diventare sempre più americana.