Allarme Leclerc, ora la Ferrari teme il peggio: annuncio di pochi istanti fa

Pessime notizie arrivano da Charles Leclerc e ora anche la Ferrari teme il peggio: la notizia arrivata pochi istanti fa porta i tifosi della Rossa a tremare

Il Gran Premio degli Stati Uniti è alle porte e potrà risultare decisivo per la classifica Costruttori della stagione di Formula Uno vicina alla sua conclusione. Quella di domenica, in programma alle ore 7 italiane, sarà la terzultima gara di quest’anno e precederà quelle in Qatar e Abu Dhabi dei due prossimi weekend. Un’occasione anche per la Ferrari, per riuscire a portare a casa almeno un premio al termine di quest’annata.

Il titolo dei piloti, infatti, andrà per il quarto anno consecutivo a Max Verstappen, che aspetta solo la matematica per poter festeggiare. L’ennesima stagione da talento assoluto e con una Red Bull che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per la classifica Costruttori, però, è la McLaren a spiccare in vetta alla classifica con 593 punti, contro i 557 della Ferrari e i 544 della stessa Red Bull.

Leclerc lancia l’allarme: “Non siamo forti”

La gara del Nevada sarebbe dovuta essere una delle più favorevoli proprio al Cavallino, ma la realtà dei fatti è stata ben diversa durante le prime prove di queste ore. Sul giro secco in quel di Las Vegas, la Mercedes ha spiccato, mentre sul ritmo gara tutte hanno faticato, McLaren compresa. Questo ha evidenziato più di qualche ansia anche in casa Ferrari.

Charles Leclerc ne ha parlato in prima persona, al termine delle FP2 dove è arrivato quinto. Il pilota ha ammesso come la SF-24 si sia dimostrata per ora meno performante delle aspettative: “Non è stata una giornata memorabile per noi – ha spiegato il monegasco, vincitore di tre GP quest’anno – ma sembra che sia stata complicata anche per le altre squadre“.

Lo stesso Leclerc ha poi aggiunto: “Non siamo forti come ci aspettavamo di essere prima di scendere in pista. Con queste condizioni meteo molto fredde per noi è ancora difficile portare le gomme nella temperatura ideale, cosa che sapevamo sarebbe stata la sfida del weekend, quindi stanotte lavoreremo su questo. Vediamo cosa possiamo portare a casa domani“.

Ad ogni modo il weekend è ancora lungo e ci sarà tempo per rivedere alcune dinamiche e sperare di performare molto meglio in pista domenica. La speranza è che Leclerc possa partire nelle migliori condizioni e aumentare così le chance della Ferrari di scalare la classifica Costruttori ad un passo dal finale di stagione.