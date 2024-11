UFFICIALE, altra penalizzazione di 10 punti: la classifica è stravolta

Arrivano altre penalizzazioni che stravolgono la classifica: ufficiale la sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Tutti gli aggiornamenti

Altre due penalizzazioni a campionato in corso, cambia nuovamente la classifica. È arrivato il verdetto ufficiale del Tribunale Federale Nazionale.

Il Taranto incassa altri 6 punti di penalizzazione per il mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi, mentre la Turris perde 4 punti in classifica per il mancato pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi alle mensilità di luglio e agosto. I due club militano nel girone C del campionato di Serie C 2024-2025.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Carlo Sica ha sanzionato il Taranto (Serie C girone C) con sei punti di penalizzazione nell’ambito dei procedimenti n. 92 e 93. Dieci mesi di inibizione per Salvatore Alfonso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico, e per Massimo Giove, all’epoca dei fatti procuratore speciale”. Per quanto riguarda la Turris, invece, “il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Carlo Sica ha sanzionato la Turris (Serie C, girone C) con quattro punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e 2.500 euro di ammenda. A seguito di accordo tra le parti (ex art. 127 CGS), sanzionati inoltre con due mesi di inibizione Antonio Piedepalumbo (all’epoca dei fatti amministratore unico) e con quattro mesi di inibizione Ciro Giardino (all’epoca dei fatti dirigente). Prosciolto Simone Onofrio Magliacano, all’epoca dei fatti Sindaco Unico”.

Serie C, penalizzazioni a Taranto e Turris per un totale di 10 punti: come cambiano le classifiche

Si accumulano i punti di penalizzazione per le due società. Il Taranto, infatti, era stato già penalizzato di 4 punti, la Turris di un punto. Crolla così la classifica di entrambi i club.

Il Taranto torna all’ultimo posto alle spalle della Juventus Next Gen con solo 3 punti, mentre la Turris scivola al terz’ultimo posto in graduatoria con 10 punti. La decisione del Tribunale Federale è ora ufficiale: si complica ulteriormente la stagione delle due formazioni.