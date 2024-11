Sgarbo alla Juventus: Ancelotti gli soffia il bomber a gennaio

La Juventus alla ricerca di un attaccante, ma il grande ex si mette di traverso: scippo sul mercato invernale

Tante le problematiche che deve affrontare la Juventus in questo momento. I bianconeri sono reduci da un buon inizio di stagione ma ora viene il difficile, a caccia delle conferme sul campo, per il moltiplicarsi degli impegni e, al tempo stesso, per una rosa che continua a essere quasi ai minimi termini visti gli infortuni. Il che obbliga il club a guardarsi intorno sul mercato per diversi rinforzi.

Non sarà facile, per Giuntoli, realizzare quanto ha in mente, visto che servirebbero almeno tre acquisti, due in difesa e uno in attacco, per ovviare ai problemi di rotazioni di Thiago Motta. Acquisti per i quali, però, ci saranno da trovare le giuste condizioni economiche. Missione complicata ma da mettere a segno a qualsiasi costo. Considerando anche che però, sul mercato, c’è da fare i conti non soltanto con i club dai quali si vorrebbero acquistare dei giocatori, ma anche con i terzi incomodi che possono irrompere in scena. E se su un giocatore arriva il Real Madrid, inevitabilmente le cose si complicano ancora di più.

Juventus, niente da fare per Kolo Muani: il Real Madrid fa sul serio

La squadra di Carlo Ancelotti, in particolare, sembrerebbe interessata a mettere le mani su Kolo Muani. Diversi i rumours nelle ultime settimane sull’attaccante francese del Psg, che non ha trovato moltissimo spazio negli ultimi tempi.

Il diretto interessato, di suo, ha spiegato pubblicamente che per adesso non pensa a dire addio alla sua attuale squadra. Ma su ‘Todofichajes.com’ si riferisce che l’interessamento del Real sarebbe già stato manifestato e che Al Khelaifi sarebbe pronto ad approfittarne tentando di imbastire uno scambio con Rodrygo.

Kolo Muani è anche uno dei profili seguiti dalla Juventus, ma alla difficoltà di trovare un accordo con il Psg per una eventuale operazione in prestito si aggiunge anche la concorrenza dei ‘Blancos’. La sensazione è che Giuntoli si rivolgerà definitivamente verso altri nomi, come Patrik Schick.