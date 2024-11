Salah a costo zero, ritorno col botto in Serie A: il poker è servito

Opzione a sorpresa per il futuro dell’attaccante egiziano: rottura con il Liverpool dietro l’angolo, la sfida è sempre più infuocata

A meno di nuovi, clamorosi colpi di scena, l’avventura di Momo Salah con la maglia del Liverpool dovrebbe chiudersi al termine della stagione. Messi in stand by i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, le parti sembrano essere piuttosto distanti dal trovare la quadra definitiva per l’eventuale prolungamento da parte dell’attaccante egiziano dell’esperienza con i Reds. A differenza di quanto successo nelle scorse sessioni di calciomercato, infatti, i margini per ricucire sono ridotti al lumicino, il che potrebbe scatenare un irresistibile effetto domino.

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da ‘El Nacional’, infatti, l’attaccante egiziano parrebbe disposto a chiudere la sua avventura in Premier League nonostante l’ottimo inizio di stagione della compagine di Arne Slot. Alla ricerca di nuovi stimoli, l’egiziano sarebbe dunque intrigato all’idea di rimettersi in gioco in un nuovo contesto per trovare nuovi stimoli. A tal proposito, non mancherebbero affatto le squadre interessate all’esterno offensivo dei Reds. Stando alla fonte sopra citata, nel novero dei club sulle tracce dell’attaccante egiziano ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri, così come il Psg, il Bayer Monaco e il Barcellona, avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Che siano il preludio di un vero e proprio assalto o meri pour parler non è dato saperlo. Fatto sta che la situazione riguardante il futuro di Salah avrebbe cominciato a stuzzicare l’attenzione degli addetti ai lavori di diversi top club internazionali.

Per tutta una serie di motivi – molti dei quali riconducibili alla sfera economica, ma non solo – la Juventus parte sicuramente indietro nella corsa al calciatore. In realtà la ‘Vecchia Signora’ ha ben altre priorità nel medio lungo periodo, a cominciare dalla situazione riguardante il futuro di Vlahovic. L’età di Salah e soprattutto le sue pretese in termini di ingaggio rendono in sostanza il suo eventuale ritorno in Serie A un’opzione suggestiva, ma allo stesso tempo al limite dell’impossibile.

Diverso è invece il discorso che coinvolge gli altri club che, direttamente o indirettamente, si sarebbero fatti vivi con l’entourage dell’attaccante. Posto che l’opzione Arabia non possa essere esclusa a priori, la pista Barcellona va sicuramente monitorata con estrema attenzione. Tuttavia, i blaugrana sembrano essere intenzionati a rinforzare l’altra corsia, quella mancina: da qui i nuovi sondaggi per Kvara e Leao, che potrebbero prendere quota nel corso dei prossimi mesi. Insomma, in un mosaico ancora tutto da costruire, il futuro di Salah si configura come un rebus da sciogliere. Almeno per il momento.