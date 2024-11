Provocazione Milan: Camarda via per vincere il derby di mercato con l’Inter

Il ‘Diavolo’ sfida i cugini nerazzurri: al centro delle trattative potrebbe esserci anche il baby attaccante

Il Milan ospiterà la Juventus nel big match alla ripresa del campionato, ma a tenere banco in casa rossonera non è soltanto l’anticipo di sabato pomeriggio al Meazza contro la ‘Vecchia Signora’.

La dirigenza di Via Aldo Rossi guarda anche al mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Fonseca, specialmente sulla fascia sinistra come vice Theo Hernandez e a centrocampo. In mediana c’è un profilo che stuzzica particolarmente il Milan ed è Samuele Ricci, già nei radar del ‘Diavolo’ la scorsa estate. Il gioiello del Torino si sta confermando a grandi livelli anche in questa stagione, tanto da meritarsi stabilmente la chiamata in Nazionale da parte del Ct Spalletti.

I rumors sul conto di Ricci si sono inevitabilmente intensificati negli ultimi mesi e oltre al Milan c’è anche l’interesse dei cugini dell’Inter e della Premier League. Il classe 2001 piace ai nerazzurri campioni d’Italia, specialmente se a fine stagione dovesse materializzarsi l’addio alla ‘Beneamata’ di Calhanoglu. Potrebbe così accendersi un derby di mercato per Ricci, con il patron granata Cairo che gongola pregustando un’asta che farà lievitare ulteriormente il prezzo del suo diamante pregiato.

Calciomercato Milan, il Torino provoca: Camarda nell’affare per Ricci

Ricci sta recuperando da un infortunio alla caviglia rimediato nel derby perso con la Juventus, che lo ha costretto a saltare la convocazione con l’Italia per le sfide contro Belgio e Francia.

Il giovane centrocampista dovrebbe comunque tornare disponibile domenica alla ripresa del campionato contro il Monza, match fondamentale considerando la crisi di risultati del Torino. Intanto, tornando al tema mercato, difficilmente Ricci si muoverà già nel mercato invernale viste appunto le difficoltà e la stagione complicata che sta vivendo la formazione granata. Cairo punta a tenere in rosa Ricci almeno fino al termine del campionato, valutando l’ex Empoli tra i 45 e i 50 milioni di euro. Il Milan vorrebbe bloccare prima il giocatore e come acconto potrebbe mettere sul piatto il cartellino a gennaio di Jovic, con il ‘Toro’ a caccia di un attaccante dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Zapata.

Cairo preferirebbe solo cash per Ricci, ma non è da escludere che come una sorta anche di ‘provocazione’ chieda ai dirigenti rossoneri l’inserimento nella trattativa di Francesco Camarda, baby talento che sta bruciando le tappe a Milanello. Il Milan però ha tutta l’intenzione di puntare sul giovanissimo classe 2008 ed è difficile pensare che possa privarsene la prossima estate.