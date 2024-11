Juventus, colpi low cost: doppio jolly per Thiago Motta

La Juventus ha necessità di andare a puntellare la difesa dopo gli infortuni incassati. Per farlo spuntano due nomi utili alla fascia sinistra a buon mercato

Da qui al termine del 2024 il reparto difensivo della Juventus è ridotto ai minimi termini. Gli infortuni gravissimi di Bremer prima e Cabal poi hanno infatti tolto a Thiago Motta frecce importanti al proprio arco.

Il centrale brasiliano era il leader indiscusso del reparto arretrato bianconero, mentre il terzino colombiano si stava ritagliando il suo spazio a sinistra, ed in generale in emergenza poteva risultare anche un jolly utile come difensore centrale. Alla luce di questa situazione è nata la necessità, a margine della prossima finestra invernale di calciomercato, di andare ad innestare in rosa almeno uno, se non due calciatori, in difesa.

Allo stato attuale delle cose si punterà su Rouhi a sinistra come vice Cambiaso e visto l’investimento che andrà fatto per il centrale, sulla fascia mancina si potrebbe puntare su un giocatore con più esperienza e quindi non necessariamente di prospettiva. Il tutto con un filo conduttore dettato dalla logica di incamerare calciatori low cost per tamponare l’emergenza.

Calciomercato Juventus, da Chilwell a Tagliafico: doppia idea low cost

Nella logica appena descritta rientra il profilo di Ben Chilwell, del quale parla l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Si registrano infatti movimenti tra la Juventus e il Chelsea, club che al momento ha un eccesso di calciatori.

Laterale mancino di gamba capace di interpretare entrambe le fasi, il terzino inglese potrebbe risultare un’ottima alternativa d’esperienza low cost visto che i ‘Blues’ potrebbero lasciarlo andare via in prestito gratuito e potrebbe contribuire al pagamento di una parte del suo ingaggio corposo. Chilwell potrebbe in alternativa anche pensare di ridursi lo stipendio per andare a giocare altrove, visto lo scarsissimo minutaggio raccolto finora a Londra dove sembra ormai fuori dal progetto tecnico.

Un’altra alternativa interessante a sinistra potrebbe invece essere Tagliafico come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’. Il mancino argentino a 32 anni potrebbe vivere una nuova esperienza altrove visti i problemi extra campo del Lione e risulterebbe un profilo ideale per valore, esperienza, duttilità e costi. L’argentino sarebbe stato proposto ai dirigenti juventini negli ultimi giorni e Giuntoli considerato la situazione.

Considerando anche lo spettro retrocessione forzata dell’OL, Tagliafico potrebbe partire a gennaio anche per 5 milioni alla luce anche del contratto in scadenza e della necessità di monetizzare.