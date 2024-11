Dalla Juve all’Inter, l’annuncio che scuote il mercato: “Trattativa molto avanzata”

La firma sul contratto sarebbe molto vicina, ma valida a partire della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli

Sul calciomercato sono in atto almeno tre derby d’Italia. Uno ha come protagonista Jonathan David, in scadenza con il Lille. Vecchio pallino di Giuntoli e Ausilio, il canadese ha però messo la Premier e il Barcellona (“è il mio sogno”) in cima alle sue preferenze.

A proposito del Barcellona, in blaugrana potrebbe trasferirsi anche l’altro obiettivo a zero di nerazzurri e bianconeri. Parliamo sempre di un Jonathan, ma di Tah. Il difensore tedesco ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Bayer in scadenza anch’esso al termine dell’annata.

Voleva cambiare squadra già l’estate scorsa, precisamente trasferirsi al Bayern Monaco, il quale però non è riuscito a trovare un accordo con le ‘Aspirine’. Ma l’accordo coi bavaresi resta valido, anche se il suo potente agente – l’israeliani Pini Zahavi – tiene apertissime altre soluzioni. In particolare quella catalana dell’amico Laporta.

Al Barça è praticamente di casa: suoi assistiti sono il tecnico Flick e Robert Lewandowski. Non a caso la pista blaugrana sta prendendo sempre più consistenza, non più come alternativa a quella rappresentata dal Bayern, bensì come la favorita per il futuro prossimo del 28enne, sposato con una donna italiana la cui famiglia, come da lui svelato, è tifosissima del Milan.

Tah verso il Barcellona, il derby Inter-Juve è anche su Bertola dello Spezia

In Spagna molti danno per certo l’approdo di Tah alla corte di Flick nella prossima estate. ‘El Chiringuito’ sostiene che “la trattativa per la firma del centrale di Amburgo è in una fase molto avanzata”. Tah chiede 4-5 anni di contratto e qualcosa come 5-6 milioni di euro – se non di più – a stagione, senza contare le commissioni per il suo entourage che non saranno irrilevanti.

Insomma molto probabilmente il derby d’Italia per Tah lo vincerà… Il terzo incomodo, che sia Barcellona o Bayern non escludendo l’ipotesi Premier League. Una tra Inter e Juventus potrebbe ‘accontentarsi’ di Bertola, 21enne di belle speranze in scadenza con lo Spezia. In Serie A lo ha fatto esordire Thiago Motta, ma allo stato attuale i nerazzurri sembrano i favoriti.

Visti gli eccellenti rapporti con il club ligure, i nerazzurri non lo prenderebbero a parametro zero. Possibile un accordo già a gennaio, con Bertola che rimarrebbe alla corte di mister D’Angelo fino al termine della stagione con la formula del prestito. Nell’operazione potrebbe rientrare un baby interista.