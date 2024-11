Romanelli (P&P Sports Management): “Con la Lehmann riflettori accesi sul calcio femminile” | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni dell’agente ai microfoni di Calciomercato.it: da Manuela Giugliano a Matilde Pavan, ecco gli argomenti trattati

Riflettori puntati sul calcio femminile al Social Football Summit, dove ai microfoni di Calciomercato.it, è intervenuta Claudia Romanelli.

Il noto agente segue tante calciatrici giovani, come Matilde Pavan tornata in campo e con la Nazionale: “Quando si inizia a che fare con giocatrici giovani bisogna seguirle in tutto e per tutto – afferma Claudia Romanelli -. Serve cercare di indirizzarle, dando loro i consigli giusti. Bisogna supportarle come è stato con Matilde in seguito ad infortuni molto gravi che rischiano di tenerle fuori dal campo per molto tempo. E’ un supporto che va oltre un contratto stipulato, un supporto che serve a far rendere al meglio la giocatrice col proprio club e in questo caso nella Nazionale”.

Calcio femminile, Romanelli: “Lehmann? Con lei un quid in più. Giugliano? Soddisfazione per tutti”

Il calcio italiano femminile esulta per Manuela Giugliano candidata al Pallone d’Oro: “C’è grande soddisfazione da parte di tutti. E’ la prima italiana e vuol dire tanto”.

“Vuol dire che si guarda al nostro calcio – prosegue l’agente -, magari il prossimo anno potremmo averne due e chissà fra dieci avremo la prima vincitrice. C’è tanto lavoro dietro, da parte dell’atleta, della Nazionale, dei club e anche nostra credo”. Il calcio femminile sta crescendo: “Si percepisce, all’Allianz per Juve-Roma c’è stata un’affluenza incredibile. L’interesse sta aumentando, siamo sulla buona strada”.

E l’arrivo della Lehmann ha certamente dato una mano al sistema: “Il suo arrivo ha dato quel quid in più che sarebbe stato bello fosse arrivato con un’italiana, ma ben venga chi ci permette di avere le luci dei riflettori puntate sul calcio femminile. E’ una ragazza disponibile, gentile che si dà da fare e ci aiuta a renderci più internazionale”, ha concluso Claudia Romanelli