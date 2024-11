Non solo Silva e Schick: Giuntoli a caccia di occasioni a sorpresa | VIDEO CM.IT

Cristiano Giuntoli al lavoro per la Juventus, tanti i nomi sul radar del dirigente bianconero: compresi quelli che possono spuntare all’improvviso

Inizia una lunga volata, per la Juventus, da qui ai primi di gennaio, in campo e fuori. I bianconeri dovranno provare a ottenere il massimo in campionato e in Europa nonostante le assenze, per poi iniziare il nuovo anno in Arabia Saudita andando a caccia della Supercoppa italiana. Nel frattempo, a quel punto per Cristiano Giuntoli scatterà la deadline per imbastire gli affari per il mercato invernale, mai come quest’anno determinante per il club torinese.

C’è tempo per valutare tutte le opzioni sul tavolo, ma il dirigente bianconero sa anche che i rinforzi per Thiago Motta dovranno arrivare nel più breve tempo possibile. L’emergenza infortuni del resto ha ridotto di molto le rotazioni e bisogna porre rimedio. Per questo motivo, Giuntoli sta scandagliando il mercato in lungo e in largo, alla ricerca di occasioni da provare a cogliere al volo. Ne abbiamo parlato nel nostro consueto approfondimento sul canale Youtube di Calciomercato.it, parlando dei nomi principali sotto la lente di ingrandimento del dt e di quelli che potrebbero spuntare in maniera improvvisa.

Juventus, Giuntoli lavora nell’ombra: almeno due operazioni, ma potrebbero essere di più

In questa fase, i nomi più caldi sembrano quelli di Antonio Silva, difensore del Benfica classe 2003, e di Patrik Schick, attaccante che in Italia ricordiamo bene e che potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen a gennaio.

Il difensore piace molto, ma appare difficile strapparlo ai lusitani, se non spendendo una cifra piuttosto onerosa. Una operazione più agevole per le casse potrebbe essere quella per l’attaccante ceco, che era già stato a un passo dalla Juventus nel 2017. Saranno almeno due le operazioni, una in attacco e una in difesa, per ovviare ai tanti infortuni, ma è possibile che i difensori diventino almeno due, per trovare la giusta quadra numerica in seguito all’infortunio di Cabal. Naturalmente, con le casse della Juventus che al momento non scoppiano di salute, occorrerà lavorare su formule fantasiose e su profili anche a sorpresa. L’importante, in ogni caso, sarà raggiungere l’obiettivo.