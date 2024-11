Milan: Fonseca riabbraccia i nazionali, le ultime su Gabbia | CM.IT

La squadra del tecnico portoghese si è ritrovata al centro sportivo di Carnago per preparare la sfida contro la Juventus in programma sabato sera

Era la vigilia di Milan-Napoli quando Matteo Gabbia si fermava per un infortunio al polpaccio. Il centrale italiano è stato così out anche per le partite successive: un’assenza pesante per il Diavolo, che non sempre ha dato le giuste risposte dietro e i punti persi iper strada in campionato sono stati così diversi.

L’obiettivo, come più volte scritto, era quello di riabbracciare Gabbia per la delicata sfida contro la Juventus, in programma sabato sera, alle ore 18.00, a San Siro. Un obiettivo sempre più concreto, visto che oggi pomeriggio, come appreso da Calciomercato.it, il centrale è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Paulo Fonseca, che ha riabbracciato anche tanti nazionali, può, dunque, sorridere.

Milan, le scelte verso la Juventus: due dubbi per Fonseca

Nella giornata di oggi, Paulo Fonseca, ha quindi ritrovato il suo gruppo, a parte Tijjani Reijnders, che rientrerà solamente domani.

La testa è chiaramente alla sfida contro la Juventus. Una sfida da non sbagliare per non perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica. Il tecnico portoghese è così pronto a schierare la sua migliore formazione: se Matteo Gabbia dovesse dare garanzie, tornerà dal primo minuto con Fikayo Tomori al suo fianco. In alternativa spazio ancora a Malick Thiaw. Nessun dubbio sui terzini, Emerson Royal e Theo Hernandez, che completeranno il quartetto davanti a Mike Maignan.

Non c’è spazio alle sorprese nemmeno dalla cintola in su, dove l’olandese non si tocca al pari di Youssouf Fofana. Il francese ha potuto usufruire di due settimane di lavoro, non essendo stato convocato da Deschamps, ed è dunque tirato a lucido per le prossime gare. In avanti Christian Pulisic e Rafa Leao hanno continuato a sorridere anche in Nazionale e completeranno il tridente con Alvaro Morata. Rimane, dunque, una sola maglia: difficile che venga assegnata a Chukwueze, a giocarsela sono così Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, per dare maggiore equilibrio al Diavolo.