Lotito prova a chiudere per il Joao Felix serbo: agenti a Roma | ESCLUSIVO

Lazio al lavoro per bruciare la concorrenza e mettere le mani sul cartellino del talento serbo della Stella Rossa, Dorde Rankovic

Non solo Maksimovic, il ‘Messi serbo’ affrontato dall’Inter in Champions e nel mirino anche della Juventus. Nella Stella Rossa c’è un altro talento pronto a spiccare il volo, Dorde Rankovic. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il neo diciassettenne si sta muovendo in maniera concreta la Lazio di Claudio Lotito. Gli agenti del classe 2007 sono a Roma, per provare a chiudere l’operazione.

Un’operazione importante e che sarebbe a costo zero, visto che il trequartista di Valjevo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 maggio. I biancocelesti vogliono così battere una concorrenza che comprende club di spessore internazionale, in fila per quello che viene considerato uno dei talenti con maggior potenziale del calcio serbo e, in generale, dell’Est Europa.

La Stella Rossa lo ha soffiato agli storici rivali del Partizan a zero nel gennaio di due anni fa. E ora corre il concreto rischio di perderlo a sua volta a titolo gratuito, dato che ad oggi il ragazzo ha tutta l’intenzione di fare il salto nel calcio d’elite non rinnovando l’accordo che termina fra soli cinque mesi. Chi lo segue e alcuni intermediari sono al lavoro da tempo per sistemarlo in una squadra dei principali campionati europei, Serie A inclusa.

Rankovic come Joao Felix e Adzic, ma a costo zero

Paragonato a Joao Felix per caratteristiche fisiche e movenze in campo, Rankovic potrebbe compiere lo stesso percorso del montenegrino Adzic. La Juventus lo bloccò in anticipo, aspettando che diventasse maggiorenne per portarlo a Torino. Con la differenza che il cartellino le è costato sui 5 milioni di euro, mentre il classe 2007 arriverebbe in biancoceleste a titolo gratuito, commissioni escluse.

Non ha ancora diciotto anni, eppure Rankovic è già nel giro dell’Under 19 serba. 3 le presenze con la Nazionale del Ct Lukovic, il quale lo ha fatto esordire lo scorso 5 settembre nell’amichevole contro l’Ungheria. In precedenza il talento della Stella Rossa si era messo in mostra con l’Under 17, realizzando 2 gol e 1 assist nell’Europeo di categoria finito per i serbi in semifinale col Portogallo.