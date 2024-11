Leao via dal Milan: lo scambio per tentare i rossoneri

Il portoghese può lasciare l’Italia e finire in una big europea: offerta anche una contropartita tecnica per convincere i lombardi

È tornato a brillare: l’assist con il Real Madrid, la doppietta con il Cagliari, la rete in Nazionale contro la Polonia. Rafa Leao vive forse il suo miglior momento della stagione e questo ha inevitabilmente riacceso i riflettori su di lui anche in ottica calciomercato.

Non è una novità che l’attaccante portoghese sia uno dei nomi più ambiti tra le big europee, anche se la valutazione che ne fa il Milan, con la clausola da 175 milioni, lo rende difficilmente raggiungibile. Questo però non significa che non ci sia qualcuno pronto a bussare alla porta rossonera per provare ad acquistare il calciatore ed è proprio quello che ha intenzione di fare il Barcellona.

I blaugrana sono alla ricerca di una risposta a Mbappe e hanno bisogno di un attaccante esterno: si è parlato dell’interesse per Kvaratskhelia, ma da tempo i catalani sono anche sulle tracce di Leao. Sarebbe proprio il portoghese il prescelto per accontentare Flick e dalla Spagna parlano della possibilità di uno scambio per tentare il Milan.

Calciomercato Milan, Leao al Barcellona con lo scambio

Il Barcellona ha intenzione di far partire l’assalto a Leao e la dirigenza spagnola, stando a quanto riporta ‘elnacional’, vuole proporre uno scambio al Milan.

Il calciatore da offrire ai rossoneri è Frenkie de Jong che con Flick sta trovando poco spazio: appena 7 presenze in stagione per un totale di poco più di 200 minuti di gioco, anche a causa dell’infortunio alla caviglia che gli ha fatto iniziare più tardi l’annata. Non certo numeri da insostituibile ed è per questo che il Barcellona ha pensato a lui da inserire come contropartita tecnica per arrivare a Leao.

Ovviamente, l’olandese sarebbe accompagnato da un ricco conguaglio per provare a far vacillare il Milan: de Jong rappresenterebbe un innesto di qualità per i rossoneri che però non vorrebbero privarsi del loro numero 10. Ecco perché la trattativa sembra tutt’altro che facile per il Barcellona che dovrà trovare argomenti convincenti per avere il sì rossonero.