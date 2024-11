Juventus, la scelta di Giuntoli non convince: “Uno svincolato per l’attacco”

Intervenuto nel corso della diretta su TvPlay, il grande ex ha toccato diversi temi in casa bianconera: a cominciare dalla situazione riguardante il reparto offensivo, ma non solo

Archiviata una sosta per le Nazionali piuttosto negativa per la Juventus a causa dell’infortunio accorso a Dusan Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ sta preparando il big match contro il Milan in programma sabato alle 18. In occasione della sfida contro i rossoneri, però, Thiago Motta dovrà fare i conti con una formazione piuttosto rimaneggiata.

Con Vlahovic e Nico Gonzalez indisponibili, infatti, a partire titolare nel cuore dell’attacco bianconero potrebbe essere Weah, reduce da un inizio di stagione convincente, impreziosito dall’ultimo gol con gli USA. L’ultimo problema accusato dall’attaccante serbo con la Serbia, però, hanno contribuito a risollevare dubbi importanti in merito alla bontà dell’operato di Giuntoli nella sessione estiva di calciomercato. Soprattutto nel reparto offensivo, infatti, la ‘coperta’ a disposizione di Thiago Motta si è riscoperta piuttosto corta. Problema che si aggiunge a quello maturato in difesa dopo gli infortuni accorsi a Cabal e Bremer, che obbligheranno l’area tecnica della Juventus ad almeno due innesti invernali. Intervenuto nel corso della diretta di TvPlay in onda su Twitch, Angelo Di Livio ha toccato proprio questi argomenti.

Problemi in attacco per la Juventus, Di Livio non ha dubbi: “Uno svincolato”. Poi ‘chiama’ Modric

Di Livio ha infatti posto l’accento sulle scelte fatte dalla Juventus in attacco, a suo dire poco convincenti: “Hanno sottovalutato la situazione in attacco. Quando hanno visto che l’infortunio di Milik sarebbe stato lungo, avrebbero dovuto prendere un attaccante svincolato. Chi al posto di Vlahovic contro il Milan? Per me l’unico che può agire lì è Weah, Yildiz non ce lo vedo”.

Restando sempre in Serie A ma cambiando squadra, Di Livio ha poi passato in rassegna il momento estremamente positivo che sta attraversando Pisilli, a cui ha dato anche un consiglio: “Si tratta di un calciatore della Roma interessante, ma deve tapparsi le orecchie e andare per la sua strada onde evitare di bruciare: i giovani vanno fatti crescere con calma”. Infine una battuta su Modric: “Il croato in Serie A? Pagherei di tasca mia per andarlo a prendere per vederlo almeno solo un anno nel nostro campionato”.