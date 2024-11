Inter, colpo a sorpresa Marotta: solo 108 minuti finora in campionato

L’Inter è focalizzata sul presente con le prossime gare ufficiali, ma dalla Spagna lanciano anche una suggestione di mercato per l’estate. C’è un calciatore interessante che gioca poco

L’Inter torna in campo nel weekend contro il Verona dopo la sosta per provare a tornare subito alla vittoria dopo il pari casalingo ottenuto contro la capolista Napoli.

Al netto delle vicende di campo non mancano aggiornamenti anche dal punto di vista del mercato, con una suggestione che potrebbe diventare interessante in ottica estiva, quando quindi andranno ridisegnate liste e rosa. Dopo questa prima parte di stagione è infatti già possibile tracciare un quadro di quei calciatori scontenti e che hanno giocato poco, che potrebbero quindi divenire occasioni da esplorare in vista delle prossime sessione di calciomercato.

A questa categoria appartiene Oleksandr Zinchenko, polivalente laterale dell’Arsenal in grado di giocare sia in fascia che da centrocampista. Mancino educato e di grande gamba, l’ex Manchester City sta vivendo un’annata complicatissima ai Gunners con cui ha disputato appena 5 partite per un complessivo di 178 minuti.

Calciomercato Inter, Zinchenko non gioca all’Arsenal: idea per l’estate

Tra infortuni, scelte tecniche e la concorrenza che cresce, Zinchenko appare sempre più lontano dall’Arsenal per il futuro, e secondo quanto evidenziato da ‘fichajes.net’ in questo contesto andrebbe ad inserirsi l’interessamento dell’Inter per la prossima estate.

Contratto in scadenza nel 2026 per l’ucraino, che avrebbe quindi attirato le mire dei nerazzurri per le sue capacità di interpretare al meglio diversi ruoli in campo, il tutto unito alla possibilità di fare un affare dal punto di vista strettamente economico visto lo scarso impiego a cui è stato sottoposto quest’anno: appena 108 minuti in Premier League.

Zinchenko, dal canto suo, avrebbe l’opportunità di rilanciare la sua carriera in un progetto come quello dell’Inter, dove il suo profilo si adatterebbe a una squadra abituata a competere ai massimi livelli. Un possibile cambio di scenario nel calcio italiano aprirebbe dunque una nuova tappa nella sua vita calcistica, conferendo nel caso ad Inzaghi la possibilità di usufruire dei servizi di un calciatore esperto anche dal punto di vista internazionale.