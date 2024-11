Genoa, un fratello d’arte per Vieira: può arrivare gratis | ESCLUSIVO

Nome nuovo per il mercato rossoblu: piace Mertcan Ayhan, difensore centrale turco dello Schalke 04. Ma c’è molta concorrenza

Patrick Vieira ha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa ed è pronto a fare il suo esordio in Serie A, in un clima di contestazione alla società, nello scontro diretto contro il Cagliari. In palio importanti punti salvezza in attesa della riapertura del mercato di gennaio.

Nella sessione invernale, i piani del Grifone dipenderanno soprattutto dalle uscite, con alcuni big come il difensore Vasquez ed il centrocampista Frendrup finiti rispettivamente nel mirino della Juventus e del Milan. Per quanto riguarda i colpi in entrata, invece, si guarda anche alla prossima sessione estiva alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa. In tale ottica, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, si registra l’interesse del club ligure per Mertcan Ayhan. Si tratta di un difensore centrale turco (con passaporto tedesco e quindi comunitario) che ricopre la carica di capitano della formazione Primavera dello Schalke 04 oltre che della Nazionale Under 19. E’ inoltre il fratello di Kaan Ayhan, che in Serie A ha un trascorso con la maglia del Sassuolo. Forte fisicamente e dotato di ottima velocità, il Genoa punta ad averlo a costo zero dal momento che il suo contratto con la squadra di Gelsenkirchen scade a giugno. I rossoblu, tuttavia, dovranno fare i conti con una folta concorrenza a partire dai belgi del Club Brugge, ma anche club tedeschi, turchi e olandesi.