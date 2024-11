Blitz Inter per l’azzurro: Marotta sfida Juve e Milan

Tutte le big sono sulle tracce del calciatore, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno: futuro in una grande per il 21enne

La Juventus è certamente la squadra che più di tutte ha bisogno di mettere le mani su un difensore. L’infortunio di Bremer, che ha chiuso la stagione anzitempo, non lascia alternative a Cristiano Giuntoli.

Ma di un centrale di difesa ne avrà presto bisogno anche l’Inter di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio, infatti, devono fare i conti con l’età che avanza di de Vrij e Acerbi. I bianconeri, così come i nerazzurri, dunque, stanno setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto e come è spesso accaduto i due club hanno messo gli occhi sullo stesso calciatore. Anche lo stesso Bremer, passato alla Juventus, ad esempio, era stato corteggiato dall’Inter, così come Cabal. Oggi le due squadre sarebbero, invece, sulle tracce di Nicolò Bertola.

Inter, sfida alla Juventus per Bertola: il punto della situazione

L’interessamento da parte dei bianconeri per il centrale italiano è noto da tempo. Nelle ultime ore, però, sono arrivate conferme su quello nerazzurro: è il Secolo XIX a scrivere che il club campione d’Italia abbia osservato da vicino il giocatore, allo stadio Picco, nel corso del match dell’Italia Under 21 contro l’Ucraina.

Il difensore piace anche al Bologna e al Torino. In passato inoltre il giocatore classe 2003 è stato seguito dal Milan di Geoffrey Moncada. Un interesse per l’azzurro davvero facile da prevedere visto che il suo contratto scadrà la prossima estate, il 30 giugno 2025. Nicolò Bertola, dunque, fa gola davvero a tutti.

Nel frattempo il classe 2003 di Carrara, continuerà a dare una mano allo Spezia, con il quale ha giocato ben tredici partite di Serie B, superando i 1100 minuti . Di fatto il difensore è sempre sceso in campo, in dodici occasioni dal primo all’ultimo minuto, e una sola volta, contro la Salernitana, dalla panchina. Bertola ha inoltre dimostrato di vedere la porta segnando ben tre reti, all’esordio contro il Pisa, poi contro il Cesena e la Salernitana. Da segnalare anche quattro ammonizioni, rimediate in stagione.