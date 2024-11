Tentazione Premier e addio Juve: la formula che sblocca l’affare

L’attaccante si allontana dai colori bianconeri dopo l’ultima proposta in arrivo dall’Inghilterra

A poche settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, iniziano ad aggirarsi movimenti sospetti. A generare i primi sussulti è stato innanzitutto un cambio di guida in panchina: dopo l’esonero di Erik ten Hag, la scorsa settimana è infatti iniziata ufficialmente l’era di Ruben Amorim al Manchester United. Il trasferimento a stagione in corso dell’ormai ex Sporting CP avrà senz’altro delle conseguenze dirette sul mercato.

Con l’approdo sulla panchina dei ‘Red Devils’, il talentuoso tecnico portoghese vorrà subito dare un’impronta ben definita ad una squadra in costante crisi negli ultimi anni. Non solo a livello di gioco, perché anche dal mercato Amorim vorrà delle risposte immediate da parte della società. Difficile, ad esempio, che già a gennaio si possa muovere un calciatore tanto importante come Gyokeres: ogni discorso legato al centravanti svedese dello Sporting verrà rinviato con ogni probabilità alla prossima estate.

Valutazioni approfondite verranno fatte da parte dell’allenatore nei confronti di Zirkzee e Hojlund: entrambi gli attaccanti, dopo aver lasciato il calcio italiano, hanno trovato non poche difficoltà ad ambientarsi a Manchester. Sull’olandese ex Bologna, tra l’altro, rimane molto vigilie la Juventus, pronta ad approfittare di eventuali scossoni da qui alle prossime settimane. Allo stesso tempo, in attesa di Gyokeres, una soluzione momentanea per gli ultimi sei mesi della stagione potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain.

Calciomercato Juve, il Manchester United irrompe su Kolo Muani

Come riferito dal ‘The Sun’, il Manchester United avrebbe chiesto in prestito proprio al Paris Saint Germain un attaccante che negli ultimi tempi è stato accostato pure alla Juventus.

Stiamo parlando di Kolo Muani, centravanti francese che non sta certo disputando una stagione memorabile alla corte di Luis Enrique. Lo stesso centravanti nei giorni scorsi aveva frenato le voci su una sua possibile cessione già a gennaio dal ritiro della nazionale francese: “Non ho mai pensato di andare via dal Psg a gennaio. Devo continuare a lavorare e mostrare quello che so fare, non ho intenzione di mollare”.

Chissà che un assalto improvviso da parte di una delle squadre più importanti e prestigiose al mondo come il Manchester United, non possa fargli cambiare idea da qui alle prossime settimane prima della riapertura del calciomercato a gennaio.