“Rescissione di Balotelli”: terremoto Genoa dopo l’arrivo di Vieira

Gilardino esonerato poco fa anche per le incomprensioni con la dirigenza in tema di mercato. Al suo posto il francese, che spinse l’attaccante a lasciare il Nizza nel gennaio 2019

È già conclusa l’avventura di Mario Balotelli al Genoa? Domanda legittima dopo l’esonero improvviso di Alberto Gilardino, da tempo in rotta con la società per questioni di mercato, con l’arrivo al suo posto di Patrick Vieira. Ovvero di colui il quale andò allo scontro con il classe ’90 nel corso dell’esperienza sulla panchina del Nizza.

“Non me ne sarei mai andato via se non fosse venuto lui“, disse Balotelli mesi fa a proposito del suo rapporto tutt’altro che idilliaco con l’ex centrocampista, peraltro suo compagno di squadra ai tempi dell’Inter, che lo spinse a salutare la Costa Azzurra nel gennaio 2019.

Per tantissimi tifosi, non solo del ‘Grifone’, l’approdo di Vieira al Genoa può significare davvero la fine dell’avventura di Balotelli in rossoblù. Avventura iniziata a fine ottobre, con l’attaccante nato a Palermo che ha collezionato fin qui appena 2 presenze, per un totale di 22 minuti. Col club ligure ha firmato un contratto fino a giugno. Ecco alcuni dei tanti tweet raccolti da Calciomercato.it:

Balotelli al primo allenamento con Vieira pic.twitter.com/Ma2zIf89ca — Cata (@catapiolta) November 19, 2024

Patrick #Vieira è il nuovo coach del Genoa. Ex calciatore del Milan, prende il posto di Alberto Gilardino, pure lui ex calciatore del Milan. Disse che #Balotelli non è adatto ad un gioco collettivo di squadra. Ora lo ritrova al Genoa. Curioso di vederlo anche per come lo gestirà. pic.twitter.com/AQOzKBkRW5 — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) November 19, 2024

Gilardino lascia il Genoa ‘salvo’: Vieira debutterà domenica contro il Cagliari

Gilardino dice addio al Genoa dopo 2 anni, anzi quasi 2 anni e mezzo visto che il percorso al ‘Grifone’ lo aveva cominciato alla guida della Primavera. Poi il subentro a stagione in corso, con la squadra trascinata fino alla promozione diretta in Serie A. L’anno scorso ottenne una salvezza tranquillissima, attirando su di sé l’interesse di molti club, Fiorentina su tutti.

Alla fine Gilardino decise di rimanere al Genoa, rinnovando il contratto fino a giugno 2026. L’estate, però, fu tormentata, con le cessioni dei pilastri della formazione: da Gudmundsson a Retegui, fino al portiere Martinez, tutti non rimpiazzati a dovere. A inizio anno, con i problemi enormi della proprietà che già avevano travolto tutto l’ambiente, si è aggiunto il grave infortunio di Malinovskyi, con la squadra che ha sempre arrancato pur mantenendo una sua identità.

In 12 giornate, 10 punti conquistati e quart’ultimo posto, insomma se il campionato finisse oggi il Genoa sarebbe salvo. Il suo successore, che finora non ha impressionato da allenatore, debutterà domenica al ‘Ferraris’ alle 12.30, avversario il Cagliari in quello che sarà uno scontro salvezza.