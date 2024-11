Milan, incognita terzini: da Theo Hernandez al nuovo colpo

Sugli esterni il club rossonero potrebbe cambiare totalmente volto: da monitorare la situazione legata al francese, ma anche a Calabria

Zlatan Ibrahimovic ha coperto le carte. Lo svedese non ha voluto anticipare come il suo Milan si muoverà nel corso del calciomercato di gennaio.

L’ex attaccante non ha escluso che il Diavolo rimanga così senza fare innesti. Una possibilità , questa, da non scartare, ma oggi il club rossonero appare intenzione a mettere a segno almeno due colpi. Oltre al centrocampista, che è una prioritario vista la situazione legata a Ismael Bennacer, il Milan vuole regalarsi anche un nuovo terzino. Theo Hernandez sta attraversando un momento complicato e farlo rifiatare ogni tanto sarebbe cosa buona e giusta per tutti, ma Filippo Terracciano non ha per nulla convinto. Ecco perché si sta guardando al mercato. Attenzione così all’opportunità Fabiano Parisi, che alla Fiorentina è ormai solo una riserva, con l’arrivo di Gosens. La sua valutazione sui dieci milioni di euro non spaventa di certo il Diavolo, che con i viola ha in ballo la situazione Adli, da poter sfruttare. Si valutano, però, altri nomi, come quello di Wendell, che può lasciare il Porto co un indennizzo. Piace tanto anche Dorgu del Lecce, ma il suo prezzo è decisamente più alto.

Milan, Calabria e Florenzi verso l’addio

Il 2025 sarà dunque l’anno del terzino. Il Milan, d’altronde, è chiamato a risolvere la questione legata al rinnovo di Theo Hernandez. La trattativa, di fatto, non è mai partita nonostante la volontà delle parti di andare avanti insieme. Il francese, dunque, è al momento un’incognita, anche se dalle parti di Casa Milan non c’è preoccupazione.

Vorrebbe proseguire in rossoneri anche Davide Calabria, ma il capitano si è ormai rassegnato a fare le valigie nei prossimi mesi. Il suo contratto in scadenza al 30 giugno non verrà rinnovato, salvo clamorosi colpi di scena. Addio certo, poi, anche per Alessandro Florenzi, che cercherà fortuna altrove. Possibile partenza ovviamente anche per Filippo Terracciano che non sta per nulla convincendo.

In queste ore, poi, dalla Spagna è giunta notizia di un possibile interessamento da parte del Valencia per Jimenez, ma il Milan è intenzionato a tenerselo e a dargli spazio in futuro, anche in prima squadra. Chi non ha dubbi di continuare a vestire rossonero è, infine, Emerson Royal. Nonostante le tante critiche il brasiliano è destinato a restare al Milan.