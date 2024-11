Messi rischia una lunga squalifica: stavolta l’ha combinata grossa

“Sei un codardo”: spunta il labiale dell’argentino all’intervallo di Paraguay-Argentina, gara valevole per le qualificazioni sudamericane al Mondiale

L’Argentina potrebbe perdere Leo Messi per le prossime partite per quanto detto dallo stesso fuoriclasse di Rosario all’arbitro della sfida col Paraguay, il brasiliano Anderson Daronco. L’episodio è accaduto al fischio dell’intervallo, con le immagini che hanno catturato il labiale della ‘Pulce’, furiosa per il mancato secondo giallo a Omar Alderete.

Come riporta ‘SBS Sport’ e altri canali, Messi avrebbe detto al direttore di gara “Sei un codardo. Non mi piaci”. Secondo Keith Hackett, ex arbitro di Premier e FIFA intervenuto a ‘Football Insider247’, il 37enne rischia una lunga squalifica per le parole rivolte ad Anderson Daronco mentre agitava e puntava il dito. Naturalmente tutto dipenderà da cosa avrà scritto – e se avrà scritto qualcosa in merito – lo stesso fischietto brasiliano.

“You’re a coward, I don’t like you!” 😲 🇦🇷 Lionel Messi’s FULL outburst at half-time before Argentina went on to lose 2-1 Paraguay 🇵🇾#eliminatoriassudamericanas pic.twitter.com/hgCJzpsIi2 — SBS Sport (@SBSSportau) November 16, 2024

Messi a rischio squalifica, ma oggi col Perù ci sarà: Lautaro e compagni chiamati a riscattare il ko col Paraguay

Se alcune norme specifiche del regolamento FIFA dovessero essere applicate, sostiene Hackett, Messi incapperà in una sospensione, costringendo l’Argentina di Scaloni a giocare senza di lui nelle prossime – un paio o di più? – partite. Non giù con il Perù, penultimo in classifica e avversario oggi (per noi stanotte) nel match valevole sempre per le qualificazioni sudamericane al Mondiale.

Lautaro Martinez e compagni sono chiamati a riscattare la sconfitta contro il Paraguay per 2-1, con il numero 10 e capitano dell’Inter autore dell’illusorio vantaggio su assist di Enzo Fernandez. La Nazionale di Alfaro non si è però data per vinta, ribaltando il punteggio tra metà primo tempo e inizio ripresa. La rete decisiva per la vittoria finale l’ha realizzata proprio Alderete, difensore in forza agli spagnoli del Getafe.

CLASSIFICA GIRONE SUDAMERICA QUALIFICAZIONI AL MONDIALE

1 Argentina 22

2 Uruguay 19

3 Colombia Colombia 19

4 Brasile 17

5 Ecuador 16

6 Paraguay 16

7 Venezuela 12

8 Bolivia 12

9 Perù 7

10 Cile 6