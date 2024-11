Firma a sorpresa per Guardiola: l’annuncio è imminente

L’allenatore spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester City: la scelta sul suo futuro in Inghilterra

Pep Guardiola sta forse vivendo il periodo più complicato di sempre sulla panchina del Manchester City. Sono addirittura quattro le sconfitte di fila incassate dal tecnico spagnolo negli ultimi quattro incontri ufficiali giocati prima della sosta dedicata alle Nazionali. Dopo il ko in coppa con il Tottenham, infatti, sono arrivate altri due risultati negativi in campionato con Bournemouth e Brighton, intervallati dalla sonora sconfitta in Champions League contro lo Sporting CP.

Quella contro l’ormai ex squadra di Ruben Amorim, peraltro, è stata probabilmente la peggior partita disputata dai citizen nell’ultimo periodo: il miglior modo di presentarsi invece per il tecnico portoghese ai nuovo tifosi del Manchester United che da pochi giorni lo hanno ufficialmente accolto come nuovo allenatore al posto di Erik ten Hag. Tornando a Guardiola, la classifica di Premier League vede attualmente il City al secondo posto ma con cinque punti di ritardo rispetto ad un Liverpool scatenato. In Champions, invece, la formazione inglese si trova al decimo posto con 7 punti.

Per quanto riguarda il futuro dello spagnolo, in Inghilterra sono circolate questa sera importanti novità. Da mesi, infatti, si discuteva del contratto in scadenza di Guardiola al termine di questa stagione con il Manchester City. Un rinnovo rimasto in bilico per settimane e settimane, ma che sembra essere finalmente giunto ad un punto di svolta. Come riportato dal ‘The Athletic’, pare infatti che l’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco abbia deciso di accettare l’ultima proposta per il rinnovo formulata nei suoi confronti da parte del club inglese.

Calciomercato, Guardiola rinnova il suo contratto con il Manchester City

Una notizia improvvisa che ha subito fatto scattare di gioia i tifosi del Manchester City per una nuova firma che appare ormai imminente.

Per quanto riguarda i dettagli del nuovo accordo, Guardiola con ogni probabilità siglerà un contratto di un anno con opzione per il secondo. Trattativa talmente avanzata che nel giro di pochissimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale da parte della società. Un’accelerata che mette fine alla nascita di una possibile telenovela in quello che da molti veniva considerato come l’ultimo vero anno dello spagnolo in Inghilterra. Lo stesso Guardiola, in procinto di firmare il nuovo accordo, anche pubblicamente era sempre stato molto vago e non aveva lasciato certi sicuri sul suo futuro.