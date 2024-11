ESCLUSIVO | Milan, Giunta ha le idee chiare: “Più fiducia per Fonseca” | VIDEO CM.IT

Il giornalista di ‘Sky Sport’ si esprime a favore di Fonseca: il suo commento sul momento dei rossoneri e di altre squadre del nostro campionato

Una due giorni molto significativa, quella del ‘Social Football Summit’, che allo Stadio Olimpico di Roma vede protagonisti numerosi personaggi del mondo del calcio, inclusi quelli dell’informazione. Nel corso dell’evento, la redazione di Calciomercato.it ha intervistato, tra gli altri, il giornalista di ‘Sky Sport’ Mario Giunta, parlando con lui di vari temi legati al campionato.

Giunta ha spiegato così, dal suo punto di vista, il momento del Milan e di Paulo Fonseca in panchina, affermando che il tecnico portoghese dovrebbe godere di maggior considerazione. “Fonseca mi piace dal punto di vista umano e tecnico, ha avuto coraggio nelle sue scelte, come sul fatto di tenere fuori Leao – ha affermato – Forse ai rossoneri manca ancora una identità ben chiara, solo quando tutti crederanno per davvero in ciò che fa Fonseca il percorso potrà stabilizzarsi. Per il momento, la situazione dal punto di vista tecnico, di spogliatoio e di piazza è troppo altalenante. I tifosi e probabilmente anche la squadra devono avere maggior fiducia nell’allenatore. La società? Nel calcio italiano servono uomini che siano presenza ‘fissa’ e ‘sul territorio’. Non è un caso che Milan e Roma nelle ultime stagioni abbiano sofferto per questa mancanza. Il Milan però ha in campo i leader giusti, come Maignan, Theo Hernandez e Leao, per trascinare la squadra”.

Roma, strada in salita per Ranieri: “Ha un compito difficilissimo, ma solo lui può farlo”

Proprio a proposito della Roma, è il momento del ritorno in scena di Claudio Ranieri, per cercare di risollevare una piazza giallorossa reduce da un avvio di annata da incubo.

Ecco il parere di Giunta: “Ranieri alla Roma ha un compito difficilissimo, ripartendo con Napoli, Tottenham e Atalanta. Mi aspetto che normalizzi l’ambiente dal punto di vista umorale, negli ultimi sei mesi ne sono successe di tutti i colori, ma l’unico che può farlo è lui. Credo che possa comunque riportare almeno la squadra a lottare per i posti in Europa”.

E’ un campionato dove non mancano anche sorprese in positivo, secondo il giornalista di ‘Sky Sport’. “E’ molto bello vedere un campionato così equilibrato, non me lo aspettavo – ha aggiunto – Delle sorprese sono sicuramente la Fiorentina e la Lazio, considerando da dove erano partite. Per i viola, da Palladino a Italiano è stato un grosso cambiamento, ma che sta avendo successo. I biancocelesti arrivano da quanto era successo con Sarri e Tudor e con gli addii di Immobile e Luis Alberto, ma la ricostruzione sta funzionando. Baroni è troppo sottovalutato, la piazza mugugnava, invece è un allenatore che ha sempre fatto benissimo dove è stato. E infatti la sua squadra ha una identità”.