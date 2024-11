Cifra monstre, così il Milan può cedere Pulisic

L’attaccante statunitense è stato tra i migliori dei rossoneri ed ora potrebbe andare via: c’è la Premier League nel suo futuro

Il migliore, forse per distacco. Se la stagione del Milan è stata finora altalenante con i picchi contro Inter e Real Madrid che si sono alternati ai bassi come il ko contro il Parma, Christian Pulisic è stato il rappresentante della continuità.

L’attaccante americano è stato uno dei migliori della formazione di Fonseca, se non il migliore in assoluto in questa prima fase di stagione. Non per niente l’allenatore portoghese non ha mai rinunciato a lui, lasciandolo in panchina soltanto contro il Napoli a causa di problemi fisici (era influenzato ed è comunque entrato nella ripresa).

L’ex Chelsea ha ripagato la fiducia con prestazioni sempre positive ed un bottino 7 gol e 5 assist che ha tenuto a galla i rossoneri anche nei momenti più difficili. Prestazioni che hanno riacceso i riflettori su Pulisic che con l’esperienza in Premier League sembrava essersi un po’ perso. L’aria dell’Italia gli ha fatto bene ed ora proprio dall’Inghilterra lo hanno puntato e lo rivorrebbero.

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pulisic

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del West Ham per Christian Pulisic, un club che non invoglierebbe di certo l’americano a prendere in considerazione l’addio al Milan.

Altra cosa, invece, potrebbe succedere con l’ingresso in scena del Liverpool: i ‘Reds’ in estate diranno molto probabilmente addio a Salah e Pulisic potrebbe essere il nome giusto per sostituirlo. Slot ha inserito anche il nome del calciatore a stelle e strisce tra i possibili obiettivi e la società inglese è pronta a sferrare l’attacco.

Se proprio l’americano diventasse l’obiettivo principale del Liverpool, il Milan si siederebbe a parlare soltanto davanti ad una cifra davvero importante. Se i rossoneri lo hanno acquistato per circa 20 milioni di euro, il Chelsea lo ha pagato ben 60 milioni per prelevarlo dal Borussia Dortmund e potrebbe essere proprio questa la cifra giusta per iniziare a discutere. Discorsi, ad ogni modo, ancora prematuri: il Milan vuole tenersi stretto Pulisic e in estate servirà l’offerta indecente per far cambiare idea ai rossoneri.