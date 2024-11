Via dal Liverpool, ritorno inaspettato per Chiesa

L’attaccante, ex Juventus e Fiorentina, potrebbe lasciare la Premier League dopo appena sei mesi: c’è l’idea a sorpresa

Non l’impatto che ci si aspettava con 78 minuti in campo distribuiti in 3 presenze in tutte le competizioni e un assist all’attivo. Al momento di trasferirsi al Liverpool erano tutt’altre le aspettative di Federico Chiesa che sognava di imporsi in un campionato prestigioso e difficile come la Premier League.

Finora non è andata così, complice anche qualche problema fisico di troppo che, in un campionato dall’alta intensità come quello inglese, ha costituito un ostacolo fin qui insormontabile. L’ultima apparizione risale al 28 settembre, panchina contro il Bournemouth, poi tanta tribuna per l’ex Fiorentina e Juventus, tanto che si parla di un possibile addio ai Reds a gennaio, con un ritorno in Serie A che è dato come una possibilità.

Di squadre che sarebbero pronte a scommettere ancora sul 26enne di Genova non ne mancano, partendo dal Milan e finendo all’Inter, ma la soluzione potrebbe essere anche quella di un grande ritorno, a sorpresa, in una delle squadre in cui ha già militato. Lo riferisce ‘fichajes.com’, che parla della Fiorentina come di una possibilità per Chiesa.

Calciomercato, ritorno alla Fiorentina per Chiesa: ecco come

Il calciatore non si opporre ad un ritorno in Italia e anche il Liverpool potrebbe essere d’accordo per provare a rilanciare un giocatore che ha bisogno di minuti nelle gambe per ritrovarsi.

Certo per l’ipotesi viola non mancano gli ostacoli, partendo dall’ingaggio che non rientra nei parametri della società di Commisso e arrivando al rapporto non più idilliaco tra Chiesa e la piazza viola. Ostacoli per tutti superabili con Palladino che gradirebbe sicuramente l’innesto di un calciatore del talento di Chiesa che potrebbe essere il rinforzo per poter dare concretezza al sogno Champions.

Un’idea lanciata dalla Spagna, anche se si difficile realizzazione: resta da seguire comunque l’evolversi della situazione Chiesa. Nelle poche settimane che mancano all’inizio del calciomercato dovrà dare segnali importante per tenersi il Liverpool: in caso contrario il ritorno in Italia può essere una possibilità e la Fiorentina un’idea da non scartare.