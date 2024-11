Occasione transalpina per l’attacco, ritorno di fiamma in casa Milan

Possibile innesto a gennaio per i rossoneri in attacco: per il club si tratterebbe di un ritorno di fiamma

In questo altalenante inizio di stagione rossonera, il Milan è andato in gol con ben 12 giocatori diversi, ma non molte reti sono arrivate dagli attaccanti.

Morata e Abraham sono andati a segno in due occasioni in Serie A, mentre Jovic sembra ormai escluso dal progetto rossonero. Fonseca ha sminuito la cosa, sottolineando come il serbo sia alle prese con diversi problemi fisici, anche se è stato recentemente convocato in nazionale e con la Serbia ha disputato più gare che in rossonero in questa stagione. La sua permanenza a gennaio appare complicata ed è possibile che il numero 9 possa fare le valigie. E guardando al futuro e alle possibili occasioni non è escluso che il Milan a gennaio possa investire anche in attacco.

La società rossonera sta riflettendo su nuovi innesti nella prossima sessione. In primis in mediana, dove si sta valutando un nuovo innesto come alternativa a Fofana, ma attenzione anche agli altri reparti.

Fonseca ha schierato il suo Milan con due punte, Abraham e Morata e visto che Jovic sembra essere in uscita, un nuovo innesto a gennaio non è da escludere. E attenzione in questo senso a un nome non nuovo per la causa rossonera. Perché in casa Lione la situazione è nera e il club francese, sommerso di debiti, sembra costretto a cedere per poter restare in Ligue 1 ed evitare una retrocessione. In forza ai transalpini c’è Gift Orban, attaccante nigeriano classe 2002 che non sta trovando molto spazio in Francia, ma che in casa rossonera è apprezzato sin da quando giocava in Belgio nel Gent.

Acquistato per 12 milioni il gennaio scorso dal club transalpino, Orban è sotto contratto fino al 2028 e con il Lione che è pronto a mettere in vendita chiunque, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. Al momento non sta giocando moltissimo, ma i numeri sono certamente da tenere in considerazione con due reti in tre gare in campionato. Considerata la sempre più probabile partenza di Jovic, sembra difficile che il club decida di restare con solo Abraham e Morata. Vero che la fiducia nei confronti di Camarda è incondizionata, ma altrettanto vero che anche l’inglese ha spesso patito problemi fisici e c’è una lunga seconda parte di stagione da giocare. Per questo il classe 2002 potrebbe rappresentare un’allettante opportunità.