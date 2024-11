La cessione spinge Chiesa all’Inter: “Contatti in corso”

L’attaccante passato al Liverpool la scorsa estate non sta trovando spazio ed già diventato un caso per Arne Slot

Dopo la lunga telenovela che lo ha accompagnato per quasi tutta l’estate, alla fine Federico Chiesa è riuscito a lasciare la Juventus in extremis trovando nel Liverpool una nuova sistemazione. Una trattativa messa in piedi in pochissimo tempo, ma che ha generato grande curiosità nei tifosi ‘Reds’ nei confronti di uno dei migliori talenti del calcio italiano.

A quasi tre mesi dal suo approdo in Inghilterra, però, il bilancio dell’ex Fiorentina non è per niente positivo. Oltre ai ripetuti richiami pubblici di Arne Slot sul ritardo di condizione con cui Chiesa si è presentato al Liverpool, fanno riflettere anche i soli 78 minuti giocati tra tutte le competizioni sino a questo momento dall’esterno italiano. Dallo scorso 28 settembre, data dell’ultima convocazione ufficiale nella sfida contro il Wolverhampton, si è inoltre persa ogni traccia dell’attaccante.

Da qui la possibilità di un ritorno in Italia, possibilmente in prestito, già nel mercato di gennaio per cercare un rilancio necessario. Di questa ipotesi, in ottica Inter, ha parlato il giornalista Gian Luca Rossi sul suo canale Youtube: “I contatti con i procuratori di Chiesa da parte di Ausilio e Marotta ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. Ma mi sembra ipotesi di fanta mercato, bisogna trovare lo spazio salariale innanzitutto per gennaio. A parte che nel 3-5-2 lo vedo solo come seconda punta, per questo lo ricollego a Correa. Con tutti questa catena di infortuni, faccio l’esempio del Torino che sta cercando un attaccante, magari si può cercare un accordo con l’Inter. Sono tutte cose temporanee, così come Chiesa all’Inter. E’ l’unico modo per creare spazio salariale a gennaio per Chiesa all’Inter, indipendente dalla collocazione tattica”.

Calciomercato Inter, Rossi scettico su Chiesa: “Ma Marotta può provarci”

Secondo Rossi, sono comunque poche le chance di successo da parte dell’Inter nei confronti di Federico Chiesa per gennaio.

Questo perché, oltre ad un discorso legato all’ingaggio oneroso dell’ex attaccante della Juventus, un’eventuale trattativa sarebbe legata proprio all’addio in avanti di Correa. Ma, come ammesso dal giornalista, con un dirigente abile come Marotta tutto è comunque possibile: “A me risulta che a gennaio l’Inter non voglia fare grandi cose. Ma è anche vero che se si presenteranno della occasioni, Marotta vorrà provarci. I procuratori di Chiesa stanno spingendo per un rientro anche temporaneo in Italia”.