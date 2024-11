Kvara alla Juventus, l’annuncio dalla Georgia: “Scelta già presa”

L’attaccante non ha ancora rinnovato con il club azzurro di Aurelio De Laurentiis e tante squadre lo vorrebbero acquistare

Khvicha Kvaratskhelia non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli. Il club azzurro e Aurelio De Laurentiis non sono ancora riusciti a rinnovare il contratto del calciatore georgiano.

L’accordo scade nel 2027, ma lo stipendio che attualmente guadagna il 23enne di Tiflis, non è certamente in linea con le sue qualità. Ecco perché senza un accordo, un addio in estate non si può escludere. I top team d’altronde si stanno muovendo per poterlo acquistare. Il numero uno degli azzurri, però, difficilmente si accontenterà di un’offerta inferiore ai 100 milioni di euro. Chi lo vuole è dunque avvertito. Nell’ultimo periodo, le squadre che hanno mostrato interesse per Kvara, sono state soprattutto il Psg e il Barcellona. Attenzione, però, chiaramente al mercato inglese, dove diversi club ci hanno abituato a fare proposte irrinunciabili. Così non si può scartare l’ipotesi Chelsea e soprattutto quella legata al Manchester United. Ma in giornata, si sono diffuse delle voci legate anche ad una squadra italiana, la Juventus di Giuntoli.

Juventus-Kvara, Dgebuadze fa chiarezza: il punto della situazione

Un eventuale trasferimento a Torino di Kvara sarebbe ovviamente un sogno per i tifosi bianconeri, che hanno dimostrato anche questa estate di poter fare investimento importanti, ma allo stesso tempo un incubo per quelli azzurri.

In passato d’altronde la Juventus ha strappato al Napoli, Gonzalo Higuain e la notizia arrivata in queste ore ha chiaramente portato tutti a pensare a quel clamoroso colpo di calciomercato. Per i sostenitori dei campani, però, sono arrivate le parole del giornalista georgiano, Kakha Dgebuadze, che conosce molto bene il suo connazionale, che hanno tranquillizzato tutti: “Non so cosa voglia Giuntoli – ha affermato il collega su X -, non posso commentare. Ma non c’è modo che Kvara vada a giocare per la Juventus. A proposito, è qualcosa che Jugheli mi ha detto l’anno scorso, che Kvara non giocherà mai per’nessun club italiano. Sono abbastanza sicuro che Kvara capisca perfettamente quali sono le linee rosse che esistono e sono sicuro che non farà mai un passo che distruggerà l’amore e il sostegno che i napoletani gli hanno dato”.

