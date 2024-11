Kean e la frecciata alla Juve: “Alla Fiorentina per dimostrare tante cose” | VIDEO CM.IT

L’attaccante della Nazionale si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo l’addio l’ultima estate alla ‘Vecchia Signora’

La Francia travolge l’Italia al Meazza e conquista il primato del gruppo di Nations League, trascinata da uno scatenato Rabiot.

Nel finale ci ha provato il subentrante Moise Kean, murato però sul più bello dai riflessi di Maignan: “Non siamo soli lì davanti, oggi incontravamo una difesa forte come quella della Francia. Non abbiamo sfruttato al meglio questa occasione, però non possiamo essere ogni partita sempre al 100% – sottolinea l’attaccante della Fiorentina in zona mista, come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it – Siamo stati anche un po’ sfortunati: adesso dobbiamo imparare da questa sconfitta”.

🎥 🇮🇹 #ItaliaFrancia – Moise #Kean sul confronto con #Vlahovic e l’addio alla #Juventus: “L’anno scorso sono stato sfortunato, alla #Fiorentina stiamo facendo un ottimo lavoro. È una stagione importante e volevo dimostrare tante cose” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/9UR6Cv5YhZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 17, 2024

Kean si pronuncia sul confronto con Vlahovic e si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo l’addio alla Juventus: “Sto bene, stiamo facendo un ottimo lavoro con la Fiorentina. L’anno scorso non sono stato fortunato: questa è una stagione importante per me e volevo dimostrare tante cose“, conclude il centravanti classe 2000.