Juve-Milik, addio a gennaio: ok di Giuntoli, destinazione a sorpresa

Possibile cessione nel mercato invernale per l’attaccante polacco: il club bianconero ha dato l’ok per un affare a sorpresa

C’è ancora attesa per quello che sarà l’esordio stagionale di Arek Milik con la maglia della Juventus. Ad inizio ottobre l’attaccante bianconero è stato sottoposto ad un intervento di sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro e il suo rientro potrebbe concretizzarsi a metà dicembre.

Il polacco però potrebbe restare in bianconero solo fino a gennaio, perché nonostante ancora non sia mai sceso in campo, il giocatore ha mercato e ha interesse soprattutto dall’estero. Dalla Polonia sottolineano infatti che Milik potrebbe lasciare la Juventus a gennaio e il club bianconero avrebbe già dato il benestare per una possibile partenza. Certo, la situazione in casa Juventus non è delle migliori per quanto riguarda l’attacco: l’assenza di Milik, che rappresenta l’unica vera prima punta alternativa a Vlahovic, si sta facendo piuttosto sentire. Così come quella di Nico Gonzalez, che ha trascorso questa prima parte di esperienza bianconera più ai box che a disposizione di Thiago Motta. Il tecnico ha infatti dovuto adattare alcuni giocatori nel ruolo di prima punta, come Mbangula o Weah.

Juventus, su Milik piomba il Real Betis

Tornando però a Milik, ‘Goal.pl’ sottolinea che il Real Betis sarebbe fortemente interessato al giocatore polacco.

Il classe 1994 ha un contratto valido fino al 2026, ma la Juventus, sottolineano dalla Polonia, non si opporrebbe al trasferimento. Giuntoli e la dirigenza bianconera avrebbero già lanciato più volte segnali di disponibilità in merito ad un’eventuale cessione del polacco. L’affare quindi dipenderà soprattutto dal giocatore stesso. Spetterà a lui quindi decidere se accettare o meno la destinazione. Il club andaluso si trova al momento al settimo posto in Liga, mentre ha solo quattro punti in classifica in Conference League. La squadra di Pellegrini sta cercando un attaccante visto che fino ad ora i numeri delle punte a disposizione del tecnico cileno non sono soddisfacenti, con l’eccezione del giovane Vitor Roque, in prestito dal Barcellona e miglior cannoniere della squadra. Per questo Milik potrebbe rappresentare la giusta occasione. Chiaro che in caso di addio dell’ex Napoli la Juve potrebbe sondare il mercato attaccanti e regalare a Thiago Motta una nuova prima punta, alternativa a Vlahovic.