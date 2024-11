Ibra, tra presente e futuro: “Ecco cosa serve al Milan”

Le dichiarazioni dello svedese che fa un bilancio sul momento del club rossonero e guarda al mercato di gennaio

Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. A pochi giorni dalla sfida che vedrà il suo Milan affrontare la Juventus a San Siro, lo svedese è intervenuto a margine della presentazione della Kings League Italia, della quale è presidente.

Il Diavolo dopo il pareggio contro il Cagliari è chiamato a rialzare la testa, con una vittoria, per non rischiare di perdere ulteriori punti dalla vetta. La stagione fin qui non è certo esaltante, ma Ibrahimovic non appare molto preoccupato: “Stiamo lavorando tutti i giorni per trovare equilibrio e stabilità , la squadra sta facendo bene, possiamo fare anche meglio ed è quello che vogliamo – afferma ai microfoni di Sky -. Bisogna migliorare l’equilibrio, perdiamo qualche punto in partite in cui non bisogna perderne, deve esserci un bilanciamento sia mentale che di gioco e quando troveremo proprio questo equilibrio la squadra andrà molto meglio, siamo positivi, abbiamo forza e vogliamo migliorare”.

Milan, Ibrahimovic: “Il mercato è tutti i giorni. Non abbiamo pensieri”

Inevitabilmente si parla anche di calciomercato. A gennaio il Milan è pronto ad intervenire per migliorare una rosa che non appare del tutto all’altezza della situazione.

Ibrahimovic, però, non vuole sbilanciarsi: “Tutti sanno tutto e tutti danno consigli, scherzo. Il mercato è tutti i giorni, abbiamo lo scouting per vedere quello che serve per il futuro – prosegue lo svedese -, in questo momento non abbiamo pensieri per rinforzare la squadra ma vediamo cosa succede, speriamo di rimanere così e andare avanti”. Non sono esclusi nuovi innesti già a gennaio, ma lo svedese non dà certezze. E’ noto a tutti, però, come il Diavolo stia cercando sul mercato un nuovo centrocampista. Le condizioni di Ismael Bennacer non lasciano dormire sonni tranquilli e Paulo Fonseca ha bisogno almeno di un calciatore che possa fa rifiatare Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Ecco perché si sta sondando il mercato, soprattutto quello italiano, con Belahyane del Verona e Frendrup nel mirino.