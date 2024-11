Dalla retrocessione alla Juventus: così Thiago Motta trova il nuovo bomber

La società bianconera cerca sempre un attaccante per alternarsi a Vlahovic: può arrivare dal club retrocesso

Due difensori per la Juventus: l’infortunio di Cabal, dopo quello di Bremer, cambia le strategie di Giuntoli per il mercato di gennaio. Se prima serviva soltanto un centrale, ora c’è la necessità di prendere due rinforzi per la retroguardia e quindi l’attaccante diventa un di più che soltanto in caso di occasione può diventare realtà.

Eppure Vlahovic non può certo pensare di giocare sempre e comunque fino al termine della stagione, con Milik che potrebbe tornare tra dicembre e gennaio ma avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione. Ecco perché Giuntoli vorrebbe riuscire ad individuare un calciatore per il reparto offensivo, un profilo che possa dare riposo a Vlahovic, ma allo stesso tempo giocare con lui quando c’è la necessità.

Un’occasione potrebbe arrivare dalla Ligue 1 e dal caso Lione: il club transalpino è stato retrocesso temporaneamente in Ligue 2 e, nel caso non dovesse rimediare al profondo disavanzo di bilancio, la discesa nella seconda serie francese diventerebbe permanente. Ecco allora cha a gennaio il club lavorerà per fare cassa, cedendo i pezzi pregiati presenti nella rosa. Tra questi c’è anche Georges Mikautadze, arrivato quest’estate dopo l’esperienza fallimentare all’Ajax e il riscatto con il Metz, per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

Juventus, occhio a Mikautadze: c’è il problema prezzo

Il 24enne attaccante georgiano non sta vivendo una stagione particolarmente positiva: appena due le reti in campionato, con un assist, e tanta panchina.

Dopo le prime partite da titolare, infatti, Mikautadze è stato scavalcato da Lacazette nelle gerarchie ed è spesso partito dalla panchina pur scendendo sempre in campo, anche se per pochi minuti. Ora la situazione societaria del Lione rende possibile una sua cessione già a gennaio e il suo nome è stato in passato accostato anche alla Juventus.

Ecco perché i bianconeri potrebbero tornare a pensare a lui, anche se le cifre potrebbero rendere complicato un assalto di Giuntoli. L’attaccante, infatti, è stato pagato 20 milioni qualche mese fa e il club francese non può perderci troppo al momento della cessione. Servirà quindi trovare la somma per poter presentare l’offerta, ma intanto il nome di Mikautadze è sul tavolo.