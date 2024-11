Testa a testa scudetto per Kean: adesso la Juventus trema

Inizia il grande duello di calciomercato per Moise Kean: aumentano i rimpianti e le preoccupazioni del club bianconero

Tra le note più liete, in un campionato davvero incerto e interessante ai piani alti, una vera e propria sorpresa, per certi versi, è il rendimento non solo della Fiorentina di Palladino ma anche del suo attaccante, Moise Kean. Che in queste prime settimane con la maglia viola ha fatto letteralmente furore, trascinando i toscani vicinissimi alla vetta.

Dopo un’ultima annata alla Juventus deludente e mortificante dal punto di vista dei numeri (zero gol segnati), il classe 2000 aveva bisogno di una chance di rilancio. E in Toscana l’ha trovata, eccome. Mettendo insieme, fino a questo momento, numeri di tutto rispetto e praticamente mai toccati in carriera. 11 gol in 14 presenze totali, tra campionato e Conference League, con la ciliegina sulla torta della recente tripletta d’autore segnata contro il Verona.

Uno score che gli ha consentito di riconquistare la maglia della Nazionale, dove adesso si gioca testa a testa con Retegui il ruolo di attaccante titolare. C’è grande attesa per vedere se nelle prossime settimane Kean manterrà questo andamento. Intanto, il mercato è tornato ad accendersi intorno a lui. Forse, in casa Juventus c’è un po’ di rimpianto per averlo lasciato andare e per non aver continuato a puntare su di lui. Rimpianti che potrebbero aumentare ulteriormente, se il giocatore venisse acquistato da una delle rivali nella corsa scudetto.

Moise Kean, si accende il derby: Milan e Inter ci pensano

Infatti, pare che per il prossimo futuro il giocatore sia entrato nel mirino di Milan e Inter. Le due compagini milanesi, alla ricerca verosimilmente di nuovi attaccanti per la prossima stagione, iniziano a pensarci seriamente.

La notizia arriva dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur. La Fiorentina, in ogni caso, si è cautelata, credendo fortemente nel giocatore. E come confermato da Palladino, attende il pagamento della clausola rescissoria, se qualcuno vorrà acquistarlo. Una clausola che varrà nel prossimo mese di luglio e il cui ammontare si assesterà sui 52 milioni di euro.