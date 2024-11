“Soldi più Zirkzee”, si chiude subito: Conte beffa la Juve

L’olandese esploso a Bologna potrebbe lasciare il Manchester United già nel calciomercato invernale

Zirkzee potrebbe tornare in Serie A già a gennaio. Il Manchester United lo avrebbe già scaricato, anche perché – come riferiscono in UK – l’olandese non sembra gradito al neo tecnico Ruben Amorim.

Lo United vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Gyokeres, la macchina da gol dello Sporting Cp e ‘fedelissimo’ dello stesso Amorim. Ma i portoghesi potrebbero non aprire alla cessione dello svedese nel calciomercato di gennaio, e lo stesso Zirkzee non accettare in ogni caso il trasferimento a Lisbona.

Ecco perché tutti gli scenari sono possibili. Vedi l’apertura a un prestito, con magari annesso diritto di riscatto. In tal caso la Juventus potrebbe davvero balzare in pole: a Thiago Motta, decisivo per l’esplosione a Bologna, non dispiacerebbe tornare a lavorare con l’attaccante olandese, autore fin qui di un solo gol con la maglia dei ‘Red Devils’.

Ma in ottica ritorno Serie A, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, bisogna tenere in considerazione anche un’altra big. Nella fattispecie il Napoli primo in classifica, dato che alla società di Ineos interesserebbe molto un calciatore di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis.

Zirkzee al Napoli, operazione clamorosa: così Conte mette ko la Juventus

Come rivelato da Gerardo Fasano ad ‘AreaNapoli.it’, il Manchester United “è sulle tracce di Victor Osimhen”. Il nigeriano è tornato in orbita ‘Red Devils’ poiché la prima scelta, Gyokeres, potrebbe non essere alla portata nella imminente sessione di gennaio. Osimhen ha una clausola da 75 milioni e attualmente è al Galatasaray in prestito, coi turchi che vorrebbero provare a prenderlo a titolo definitivo.

Fasano aggiunge che gli inglesi “potrebbero inserire Zirkzee nell’ambito dell’operazione Osimhen”. “Soldi più Zirkzee per Osimhen”, la proposta che lo United potrebbe offrire al Napoli, con Antonio Conte che può dare il benestare considerato che l’olandese potrebbe dare una mano davanti a Lukaku, migliorando la manovra offensiva rendendola pure meno soggetta al belga. L’affare, ovviamente, potrebbe essere ben visto anche da De Laurentiis, il quale non vede l’ora di disfarsi definitivamente di Osimhen.