Per Milan e Napoli è un rimpianto: “Giocatore clamoroso” in Italia-Francia

Partita davvero importante a San Siro per il calciatore contro gli azzurri: il francese diventa un rimpianto per tutti

E’ certamente Adrien Rabiot il protagonista principale di Italia-Francia. Il match di Nations League che si sta giocando a San Siro, ha visto l’ex Juventus andare a segno per ben due volte di testa.

Il giocatore, oggi al Marsiglia, sta dunque dimostrando di essere ancora un top, così come Manu Kone. Il centrocampista transalpino della Roma sta giocando giocando una partita sontuosa, a tutto campo, e a molti sta ricordando la versione migliore di Kante. Inevitabilmente il 23enne, ex Borussia M’gladbach, è diventato oggetto di discussione sui social.

Kone sontuoso: su X è un rimpianto per Milan e Napoli

Tutti lo esaltano per la prova sontuosa che sta facendo: gongolano chiaramente quelli della Roma, che adesso si augurano di vederlo sempre in campo.

Allo stesso tempo ci sono diversi messaggi da parte di alcuni tifosi del Milan, ma anche del Napoli, che l’avrebbero voluto vedere nelle loro squadre. Kone, lo ricordiamo, è costato solo 18 milioni di euro e per molte settimane è stato cercato dai rossoneri, che non hanno affondato il colpo per via della mancata partenza di Ismael Bennacer.

Ecco alcuni messaggi su X:

Manu Kone è una bestia — soccorso_andrea (@soccorso_andrea) November 17, 2024

Vi ricordate quando Kone andava via a 9 milioni ma l’algoritmo aveva stabilito non si potesse andare oltre ai 5? Vi ricordate, più recentemente, quando Kone andava via a 18 milioni ma l’algoritmo aveva stabilito non si potesse andare oltre ai 15? — 👑 (@Pirichello) November 17, 2024

Non preso Konè a 20 milioni, masterclass del gruppo di lavoro pic.twitter.com/ojS9U28Izz — kvaramachia 🐈 (@kvaramachia0) November 17, 2024

Io che penso al centrocampo Reijnders Fofana Konè pic.twitter.com/XexQYWp7QD — Samuele 1️⃣9️⃣ (@TrenoTHEO1899) November 17, 2024

Tra Kone, Guendouzi, Thuram e tutti i vari centrocampisti francesi fortissimi il Napoli è stato capace di andarsi a prendere Ndombele L’unico gnu l’ha pescato il visionario — D1P7 (@D_IP17) November 17, 2024

Mi duole dirlo ma Koné è un fenomeno — Loumos Maxima 🌪️ (@Laziomania_) November 17, 2024

Koné nella Francia fa il ruolo di Kanté ma qua fa la staffetta con Cristante.#ItaliaFrancia — Flavio Del Fante (@flaviodelfante) November 17, 2024

Menomale che il Milan non ha preso Kone — ‏ّ (@ElPrincipe22__) November 17, 2024

Konè comunque è molto forte potenzialmente — Enrico (@enricoI00) November 17, 2024