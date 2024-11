Juve, ancora una bocciatura: la cessione è immediata

Nuova esclusione per l’attaccante che diventa una delle occasioni principali in vista del mercato di gennaio

Giunti nel bel mezzo della pausa riservata agli impegni Nazionali, inevitabilmente tocca tracciare un bilancio di quanto visto negli ultimi incontri ufficiali. Soprattutto gli allenatori, infatti, stanno osservando con grande curiosità il minutaggio e il rendimento dei propri calciatori, in vista di un ciclo di partite ravvicinate cui assisteremo dal ritorno in campionato del prossimo weekend in avanti.

A rompere l’equilibrio visto sino a questo momento in Serie A, poi, potrebbe essere il mercato di gennaio. Diversi tecnici, tra cui Thiago Motta, si aspettano una mano enorme in entrata per rimpiazzare i pesanti infortuni accusati sino a questo momento. In difesa, come sappiamo, Cristiano Giuntoli si muoverà sicuramente per aggiungere almeno due centrali all’organico bianconero: dopo la rottura del crociato di Cabal, che si aggiunge a quella di Bremer, è emergenza totale nel reparto arretrato della Juventus.

Un altro ruolo per il quale Motta vorrebbe nuovi rinforzi, riguarda quello di vice Vlahovic. In tal senso, proprio dalle Nazionali, un’indicazione molto forte è arrivata nelle scorse ore. In occasione della larghissima vittoria ottenuta dall’Olanda ai danni dell’Ungheria, infatti, è rimasto fuori dai calciatori convocati per il match Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta attraversando una stagione complicata a causa del mancato ambientamento al Manchester United. E questa nuova esclusione, secondo i tabloids inglesi, non fa altro che accendere i riflettori su un suo futuro lontano dall’Inghilterra.

Calciomercato Juve, è Zirzkee l’occasione di gennaio

Come riferito dal ‘Sunday Mirror’, quello legato a Zirkzee all’interno dello spogliatoio del Manchester United, sarà uno dei primi casi di cui si occuperà Ruben Amorim da nuovo allenatore.

La fiducia nei confronti dell’ex centravanti del Bologna a Manchester sembra però già essere ai minimi storici e, se le cose non dovessero ribaltarsi nel giro di poche settimane, a gennaio sarà subito addio. A questo proposito, dal noto tabloid britannico viene indicato con insistenza il nome della Juventus. Il club bianconero sarebbe soprattutto interessato ad un prestito dell’olandese, sfruttando il rapporto che lega Zirkzee a Thiago Motta. Alla luce delle recenti dichiarazioni di Vlahovic sul gioco dei bianconeri, l’approdo di un altro attaccante potrebbe mettere grande pressione al centravanti serbo.