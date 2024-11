Dal Psg alla Juventus a gennaio: l’annuncio che toglie ogni dubbio

La Juventus insegue più di un giocatore tra i francesi, piste calde per gennaio: le dichiarazioni cambiano improvvisamente il mercato

Con il passare dei giorni, si avvicina sempre di più la finestra di calciomercato di gennaio. Una sessione invernale attesa come non mai specialmente in Serie A, dato che ci saranno diverse squadre che avranno necessità di intervenire in maniera importante per fare acquisti. Tra loro, fari puntati soprattutto sulla Juventus, attesa a numerose mosse.

Dopo la rivoluzione estiva, sarà chiamato a degli sforzi supplementari Cristiano Giuntoli. La situazione del resto rende impossibile agire diversamente, dati i tanti infortuni che hanno colpito la compagine bianconera. In particolare, criticità in difesa dove prima Bremer e poi Cabal hanno riportato lesioni tali da metterli fuori gioco per il resto della stagione. Ma non è l’unico reparto dove i bianconeri pensano a dei rinforzi. C’è anche l’attacco che avrà bisogno di piccoli ritocchi.

E’ una Juventus che vuole provare a sfruttare i buoni rapporti tra Giuntoli e Campos, suo pari ruolo al Psg. Più di un giocatore della squadra francese è stato messo nel mirino. Sul tema, arriva un annuncio che aiuta a fare chiarezza sugli scenari che stanno per delinearsi.

Juventus, Kolo Muani resta al Psg a gennaio: lo ha svelato in tv

Per l’attacco, interesserebbe il profilo di Kolo Muani, da provare a prendere in prestito. Tuttavia, nonostante il suo impiego non particolarmente elevato (12 presenze, di cui solo due da titolare, per 416 minuti complessivi), il diretto interessato non pensa in questo momento a lasciare la sua attuale squadra.

“Non ho mai pensato di andare via dal Psg a gennaio – ha spiegato ai microfoni di ‘Telefoot’ – Devo continuare a lavorare e mostrare quello che so fare, non ho intenzione di mollare”. Dunque, ipotesi che a questo punto per la Juventus può dirsi tramontata.

Resta in piedi invece la pista difensiva. Su Skriniar, la sensazione è che deciderà Thiago Motta se affondare per davvero il colpo oppure no.