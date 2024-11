Annuncio dalla Francia per Thuram: cambia il futuro all’Inter

Il bomber è sempre più al centro dell’Inter per il presente e il futuro: le ultime parole cambiano la sua percezione internazionale

Questa sera San Siro si illuminerà di azzurro per sostenere una grande classica del calcio europeo, la partita tra Italia e Francia. Visto com’è andata l’ultima sfida tra le due big e l’entusiasmo con cui arriva la selezione di Luciano Spalletti, ci si aspetta ancora una volta bel calcio e spettacolo, anche perché il superamento del turno in Nations League è ormai blindato.

Uno dei grandi protagonisti del match dovrebbe essere Marcus Thuram. Il bomber ex Borussia Monchengladbach sta crescendo moltissimo agli ordini di Simone Inzaghi: ha trovato la sua collocazione ideale nel ruolo di seconda punta e sta andando in rete con grande regolarità, occupando sempre meglio l’area di rigore.

L’attaccante sta acquisendo sempre più importanza nello scacchiere nerazzurro, compensando anche il momento di forma non proprio eccezionale di Lautaro Martinez, che sta non sta riuscendo a replicare i numeri straordinari della scorsa stagione. Anche in Francia la percezione del calciatore è completamente diversa, anche e soprattutto grazie al suo percorso in Italia: la prova è arrivata anche nelle ultime ore.

Dalla Francia sicuri di Thuram: “Quanto affetto in Italia”

‘L’Equipe’ ha pubblicato un bel pezzo in cui ha sottolineato tutto l’amore che l’Inter e i tifosi provano per il bomber francese. Il feeling è ai massimi livelli, anche per via di quanto ha fatto nella scorsa stagione, ma – sottolinea ancora il quotidiano – “è facile essere amati quando hai quel carattere”.

In effetti, l’atteggiamento di Thuram è sempre stato molto positivo anche nello spogliatoio, va d’accordo con i compagni ed è sempre pronto a regalare scherzi e risate. È chiaro che ormai sia un riferimento molto importante per l’Inter e che sta benissimo a Milano. Ciò potrebbe allontanare l’addio, anche se la clausola da 90 milioni di euro presente nel suo contratto spaventa molti tifosi.

Sono discorsi che verranno affrontati nei prossimi, perché ora è tempo di correre in una stagione che non ammette pause. E stasera Thuram tornerà a San Siro, questa volta da avversario, ma comunque con un occhio di riguardo.