Thiago Motta è nei guai: salta anche Milan ed Aston Villa

Si complica la situazione infortuni per la Juventus, oltre al Milan è a rischio anche la Champions League. Gli aggiornamenti dall’infermeria in vista della ripresa del campionato

Dopo il grave infortunio di Cabal, out per il resto della stagione come Bremer, non finiscono le brutte notizie per la Juventus e per Thiago Motta.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Nico Gonzalez non sarà pronto per la ripresa dopo la sosta Nazionali. L’esterno argentino, che ha dovuto rinunciare anche alla Nazionale, non ha recuperato dalla lesione muscolare rimediata in Lipsia-Juventus di Champions League. Il suo stop si prolungherà così oltre un mese, complicando i piani di Thiago Motta per le delicate sfide della ripresa contro Milan ed Aston Villa, entrambe da disputare in trasferta.

Nico Gonzalez salterà con ogni probabilità Milan-Juventus di sabato 23 novembre ed è ora a rischio anche per la trasferta di Champions League. Prosegue il suo recupero alla Continassa, ma l’ex Fiorentina non è ancora pronto dopo la lunga inattività. Saranno infatti necessarie ancora un paio di settimane per il recupero completo dell’esterno.

Juventus, slitta ancora il ritorno in campo di Nico Gonzalez: le sue condizioni

A “Juve Zone“, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Fabiana Della Valle de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato così del recupero di Nico Gonzalez: “Dopo le prime partite è sparito e il suo rientro è stato nuovamente posticipato. Da quello che so io sta facendo un lavoro specifico per dei problemi che si portava dietro, con l’obiettivo di irrobustire la muscolatura ed evitare ricadute”.

“I tempi però iniziano ad essere un po’ troppo lunghi, così Vlahovic rischia di arrivare bollito a fine stagione”, ha concluso la nota giornalista. Nico Gonzalez non è ancora pronto per il ritorno in campo ed il suo rientro è di nuovo posticipo oltre Milan-Juve e probabilmente anche il match di Champions League contro l’Aston Villa.