Offerta Juventus, 15 milioni più 10 di bonus: primo colpo di Giuntoli a gennaio

I bianconeri continuano ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato, molte delle quali riguardano determinati reparti. Sorpresa dalla Spagna

Con la volontà di puntellare un organico falcidiato da numerose defezioni, Cristiano Giuntoli ha cominciato a guardare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Del resto non sono pochi i profili che nelle ultime settimane sono continuamente accostati alla Juventus che, però, allo stato attuale della situazione non ha affondato il colpo per nessuno dei difensori finiti nella propria lista dei desideri.

Con la consapevolezza di non poter posticipare a lungo il restyling della difesa dopo i due gradi infortuni accorsi a Bremer e a Cabal, Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato. Da qui il revival dell’interesse per Milan Skriniar, in uscita dal Psg e desideroso di ritrovare stimoli e valutazioni. Tuttavia, la lista dell’area tecnica bianconera è molto più folta e comprende anche altri profili a cominciare da Beukema, passando per Hato e Tah. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo. Proprio in questa direzione, del resto, si inseriscono le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Catalogna e riferite più nello specifico da El Nacional, secondo cui la Juventus avrebbe rotto gli indugi per portare all’ombra della Mole Andreas Christensen.

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna: Giuntoli affonda il colpo per Christensen

Rispetto a quanto è successo la scorsa stagione, infatti, l’ex difensore del Chelsea non si sta ritagliando quella centralità nel progetto blaugrana che invece ne aveva garantito l’utilizzo importante sotto la gestione Xavi. Il calciatore danese, infatti, sembra sposarsi con difficoltà con le idee tattiche di Flick, che non si opporrebbe affatto ad una sua cessione.

Con l’intenzione di fare cassa per dare l’assalto ai tanti obiettivi attenzionati in entrati, infatti, il Barcellona sarebbe propenso a valutare la cessione di Christensen. A tal proposito, stando alla fonte sopra citata, la Juventus avrebbe già rotto gli indugi, mettendo sul piatto una prima offerta da 25 milioni di euro complessivi così ripartita: 15 milioni cash a cui aggiungere 10 milioni di bonus. Una proposta importante che, però, non stuzzicherebbe più di tanto i catalani, disposti a prendere in considerazione l’idea di cedere Christensen solo in caso di offerte superiori ai 30 milioni di euro. Resta comunque difficile ipotizzare che la Juve possa avallare un’operazione a titolo definitivo, almeno a gennaio. Il mercato in uscita, però, potrebbe letteralmente ribaltare le carte in tavola.