Non firma il rinnovo, gratis alla Juventus: così Thiago Motta riabbraccia il suo pupillo

I bianconeri si sarebbero mossi a fari spenti, mettendo sul piatto un’offerta con la quale irrigidire la sua posizione rispetto all’eventuale rinnovo

Sebbene manchino ancora alcune settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Juventus è chiamata giocoforza ad anticipare i tempi. Oltre a dover rinforzare l’attacco con l’acquisto di un vice Vlahovic in grado di far rifiatare il centravanti serbo, i bianconeri sono chiamati a rimpolpare soprattutto il reparto difensivo, letteralmente falcidiato dopo gli infortuni accorsi a Bremer e a Cabal.

Se almeno nel breve periodo le scelte di Giuntoli – almeno nei reparti su cui intervenire – sembrano essere piuttosto indirizzate, spiragli di ben altro tipo potrebbero invece aprirsi in ottica estiva. Anche sulla base delle varie situazioni in uscita, infatti, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe ritrovarsi a rinforzare anche la zona nevralgica del campo con acquisti mirati. E chissà che la Juventus non ritorni a bussare alla porta del Bologna, dopo i contatti estivi per Calafiori che poi non sono andati a buon fine. Oltre a sondare il terreno per Lucumí e Beukema, infatti, i bianconeri avrebbero cominciato a muovere passi concreti anche per Kacper Urbański.

Calciomercato Juventus, tentazione Urbanski: “Ha ricevuto un’offerta”

A riferirlo è il calciatore Jacek Goralski che, intervenuto nel corso di ‘Channel Sportowy’, ha rivelato un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire le porte a scenari letteralmente sorprendenti. Secondo Goralski, infatti, Urbanski avrebbe ricevuto un’offerta dalla Juventus. Da qui i problemi riscontrati dal Bologna per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

La presa di posizione, sotto questo punto di vista, potrebbe rappresentare un autentico punto di non ritorno: “Ho sentito che Kacper Urbański ha ricevuto un’offerta dalla Juventus; non vuole firmare un nuovo contratto con il Bologna. Forse per questo che la situazione va in un certo modo”. Sebbene il rinnovo di Urbanski sia ‘chiacchierato’ ormai da tempo, fino a questo momento le parti non sono ancora riuscite a trovare il bandolo della matassa. Che dietro la mancata fumata bianca ci possa essere proprio la Juventus? Ai posteri l’ardua sentenza.