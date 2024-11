Niente Italia-Francia, allarme Theo Hernandez per il Milan

Il terzino transalpino ha saltato l’ultimo allenamento e domani non dovrebbe essere rischiato: rossoneri in ansia in vista della sfida alla Juventus

Deschamps è pronto a mischiare le carte in vista di Italia-Francia, partita che chiuderà il girone di Nations League con entrambe le squadre già certe della qualificazione ai quarti di finale.

In palio c’è il primo posto nel girone per il quale però la squadra di Spalletti è grande favorita: basterà perdere con non più tre gol di scarto per conservare il primato. Una partita che il ct transalpino userà anche per lanciare qualche nuovo calciatore, in modo da avere le idee chiare anche su chi potrà utilizzare quando i match diventeranno più importanti.

Intanto tra chi quasi sicuramente non ci sarà domani sera a San Siro c’è chi allo stadio milanese è di casa: Theo Hernandez. Il terzino ha saltato l’ultimo allenamento e con ogni probabilità il ct non lo rischierà domani sera. Un problema al ginocchio dovuto ad una contusione rimediata nei giorni scorsi: un fastidio che ha spinto lo staff sanitario della Nazionale francese a farlo lavorare soltanto in palestra e saltare quindi la rifinitura.

Infortunio Theo Hernandez: le ultime in vista di Milan-Juventus

Non c’è grande preoccupazione in Francia per le condizioni di Theo Hernandez: dovrebbe essere soltanto una botta che non dovrebbe tenerlo fermo.

Ovviamente attento alla situazione anche il Milan che spera di poter contare sul calciatore transalpino alla ripresa del campionato. I rossoneri di Fonseca sono attesi dalla sfida contro la Juventus, il big match che riaprirà la caccia allo scudetto, forse una delle ultime chiamate per i milanisti per restare aggrappato al treno delle prime della classe.

Un match in programma sabato 23 novembre alle ore 18 al quale con ogni probabilità Theo Hernandez parteciperà. La certezza la si potrà avere soltanto quando tornerà a Milanello e lo staff sanitario del Milan potrà verificare le sue condizioni fisiche: con ancora una settimana di tempo, appare probabile che possa smaltire la botta al ginocchio ed essere a disposizione di Fonseca per sfidare la Juve.