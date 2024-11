Ancelotti lo manda in Italia: rinforzo galattico per il Milan

Brahim Diaz non sta vivendo una stagione indimenticabile al Real Madrid. Non è da escludere un ritorno di fiamma col Milan: la situazione

Il Milan sta provando a trovare la sua quadra in un inizio di stagione piuttosto altalenante e fatto di fin troppi alti e bassi. Se da un lato i rossoneri sono in grado di sbancare il Bernabeu in Champions, dall’altro sono la stessa squadra che una manciata di giorni dopo si ferma a Cagliari 3-3.

Fonseca dovrà continuare a lavorare su diversi aspetti per dare quella continuità che serve soprattutto dal punto di vista della solidità difensiva. Intanto il mercato di gennaio inizia pian piano ad avvicinarsi con diverse possibili soluzioni che potrebbero prospettarsi all’orizzonte. Ce n’è una in particolare che rimanderebbe al recente passato.

Mirino su Brahim Diaz come evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il fantasista del Real Madrid, già con un passato positivo al Milan, potrebbe quindi diventare una intrigante chance di mercato da passare al vaglio.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Brahim Diaz: a Madrid gioca poco

18 gol in 124 partite complessive nella sua avventura al Milan per Brahim Diaz, che dopo anni di prestiti alla fine è dovuto tornare al Real Madrid che aveva nell’accordo un controriscatto che ha privato il ‘Diavolo’ di un calciatore ormai arrivato ad una maturità interessante.

Lo si è visto soprattutto lo scorso anno proprio ai blancos, con i quali ha messo insieme ben 44 partite e 12 gol nella scorsa stagione. Minutaggio e reti che si sono drasticamente ridotti però quest’anno. Ad ora Diaz ha raccolto appena 9 apparizioni totali, un gol e 250 minuti scarsi.

Troppo poco per quella che è diventata a tutti gli effetti una riserva di lusso per Carlo Ancelotti. In questo senso la rosea parla di occasione per il Milan che potrebbe anche provare a riportarlo a San Siro. Diaz conosce la situazione e le possibili condizioni di ingaggio e va considerato che per i rossoneri non si tratterebbe comunque di una priorità viste le alternative in zona trequarti.

In questo caso comunque difficilmente le parti accetterebbero un nuovo prestito, motivo per cui andrebbero trattati formula e valutazione.