Via libera della Juventus: scambio con De Zerbi a gennaio

Le ultime di calciomercato sui bianconeri con il possibile affare con il Marsiglia nella finestra invernale

La Juventus sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. L’obiettivo di Giuntoli sarà regalare almeno un difensore a Thiago Motta, forse due visto che il tecnico italo-brasilano ha perso anche Cabal per tutta la stagione.

Ma i bianconeri saranno attivi pure sul fronte uscite. C’è ancora qualche esubero da piazzare, su tutti Arthur che è del tutto fuori dal progetto sportivo. In scadenza nel 2026, per il brasiliano si parla sempre di un possibile ritorno in Patria, nello specifico al Gremio dove è esploso prima del trasferimento in Europa.

Le ultime indiscrezioni sul futuro dell’ex Fiorentina rilanciano pure la pista che conduce in Francia, al Marsiglia di Roberto De Zerbi suo grande estimatore. Il tecnico bresciano lo avrebbe voluto già al Brighton, ma l’ingaggio eccessivo del classe ’96 (5 milioni netti a stagione) rese subito impossibile l’operazione.

Meite per la Juventus: ipotesi di scambio con Arthur

Il Marsiglia potrebbe diventare un’opzione molto concreta per Arthur col passare delle settimane. La Juve punta a cederlo a titolo definitivo, ma pur di disfarsi del suo oneroso stipendio sarebbe disponibile pure a un prestito oneroso fino al termine della stagione. Purché ll’OM si faccia carico dei restanti 2,5 milioni circa, ovvero delle restanti sei mensilità.

Sull’asse Torino-Marsiglia potrebbe anche prendere piede l’idea di uno scambio, anche solo di prestiti. Arthur alla corte di De Zerbi, Bamo Meite alla corte di Thiago Motta. Il 22enne ivoriano, con passaporto transalpino, è un difensore/terzino di piede destro. Acquistato da Benatia e soci l’estate scorsa per circa 10,5 milioni, finora Meite ha collezionato soltanto 3 presenze per complessivi 24′.

I suoi agenti fanno parte di un’agenzia in ottimi rapporti con Giuntoli, per questo il calciatore esploso nel Lorient potrebbe essere proposto direttamente al Football director juventino, considerata la necessità del club di Exor di aggiungere uno se non due nuovi difensori all’attuale rosa. Per età, potenziale e (forse) caratteristiche, Meite potrebbe essere il profilo giusto per i bianconeri.