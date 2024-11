Salah e 60 milioni: doppia operazione folle dell’Inter

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sul reparto avanzato. Possibile ‘sacrificio’ di Thuram

Nel calcio di oggi davvero nessuno è incedibile. Non lo è, parlando dell’Inter, Marcus Thuram. Il francese è nel mirino del Paris Saint-Germain per la prossima stagione, per questo non si può escludere una sua partenza nel calciomercato estivo. Il club di Al-Khelaifi, del resto, ha la forza economica per far traballare Oaktree, oppure per pagare la clausola risolutiva che ammonta a 85 milioni.

Per Inzaghi, l’Inter e i suoi tifosi sarebbe una perdita importantissima, sia dal punto di vista tecnico che umano. Per la società, invece un grande affare visto che è stato preso a costo zero nell’estate 2023. In sostanza tutta o quasi plusvalenza, con la possibilità di investire il ‘tesoretto’ per la campagna acquisti.

Ma chi al posto di Thuram? Il nome che circola per l’attacco nerazzurro resta soprattutto Jonathan David, ma il canadese è in scadenza a giugno e, quindi, il suo eventuale arrivo non potrebbe essere collegato alla cessione del figlio d’arte. Tradotto: Marotta e soci non potrebbero aspettare di piazzare Thuram per poi andare all’assalto del cartellino del calciatore del Lille. A giugno, o peggio ancora in estate inoltra David – obiettivo pure della Juventus – sarebbe già altrove.

Via Thuram per Marmoush: concorrenza e 60 milioni, gli ostacoli per l’Inter

A ‘Inter Zone’, approfondimento sui nerazzurri in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, Marco Barzaghi ha lanciato il nome di Marmoush per l’attacco che verrà dell’Inter: “Sta disputando una stagione straordinaria, è l’erede di Salah“.

“Più di Jonathan David è l’elemento di rottura, velocità e dribbling, che manca al reparto offensivo interista”, ha aggiunto Barzaghi. Marmoush è però fuori portata per l’Inter, considerato che l’Eintracht vorrebbe incassare una cifra enorme dalla sua cessione. In Germania si parla addirittura di una richiesta da 60 milioni.

Anche con la vendita di Thuram sarebbe fuori portata per il club di Viale della Liberazione, poiché non tutto l’eventuale incasso, o larga parte di esso potrebbe poi essere reinvestito per un solo calciatore. Inoltre sul 25enne egiziano, di origini canadesi e autore quest’anno già di 14 gol e 10 assist, c’è la concorrenza spesso spietata delle grandi d’Europa. In particolare del Liverpool, intenzionato a non rinnovare il contratto del sopracitato Salah, e del Bayern Monaco.