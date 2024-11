Pubalgia e giallo sul recupero: doppia assenza per Milan-Juventus

Slitta ancora il recupero in vista del big match di campionato: Thiago Motta e Fonseca senza due pedine per la sfida di San Siro

Non arrivano buone notizie per la Juventus e Thiago Motta. Giovedì Cabal è tornato a Torino dopo l’infortunio rimediato in nazionale e gli esami al J-Medical hanno confermato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

La Juve perderà Cabal per il resto della stagione come per Bremer, privando di un altro tassello importante la retroguardia di Thiago Motta. Il Dt Giuntoli non pescherà dal mercato degli svincolati, aspettando la finestra di gennaio per intervenire con almeno un rinforzo per rimpolpare la difesa della ‘Vecchia Signora’. I guai per l’infermeria non finiscono però qua però per la Juventus, che almeno fino a fine anno dovrà rinunciare all’altro lungodegente Milik, sempre ai box dopo al doppia operazione al ginocchio. Inoltre, restano incerti i tempi di recupero di Nico Gonzalez, con l’argentino ex Fiorentina fermo dalla trasferta di inizio ottobre in Champions League contro il Lipsia.

Juventus, i guai non finiscono: slitta ancora il rientro di Nico Gonzalez

L’attaccante ha saltato anche la convocazione in nazionale ed è rimasto a Torino per recuperare dalla lesione al retto femorale della coscia destra, che ormai lo tiene lontano dal rettangolo di gioco da un mese e mezzo.

Il problema accusato da Nico Gonzalez si è rivelato più serio del previsto, con il giocatore classe ’98 che sta smaltendo anche altri acciacchi pregressi. Thiago Motta spera di riaverlo al ritorno dopo la sosta nel big match contro il Milan, ma una convocazione dell’argentino per l’anticipo del Meazza è tutt’altro che scontata. Nico quindi potrebbe saltare anche la sfida con i rossoneri e provare a tornare a disposizione la settimana successiva per la trasferta di Lecce. A proposito di Milan, i rossoneri recupereranno certamente Morata per l’incrocio contro la ‘Vecchia Signora’: l’ex bianconero probabilmente scenderà in campo già con la nazionale spagnola, tornando quindi abile e arruolabile a Milano per Fonseca. Sulla via del recupero anche Gabbia in difesa, mentre saranno più lunghi i tempi per Jovic.

Il serbo a causa della pubalgia non sarà utilizzato dalla sua nazionale e tornerà prossimamente in Italia. Da escludere quindi al momento una sua convocazione per la gara contro la Juventus, anche se l’ex Eintracht e Real resta fuori dai piani di Fonseca e destinato a cambiare maglia nel mercato di gennaio.