Addio Juventus: scambio con Zirkzee e via libera immediato

Potrebbe finire già a gennaio l’avventura dell’ex Bologna al Manchester United. Motta lo vorrebbe in bianconero

Anche Zirkzee è stato distrutto da quel tritacarne che è il Manchester United. 17 presenze (699′) e appena una rete per l’olandese, strappato al Bologna l’estate scorsa per circa 46 milioni di euro bonus inclusi. In Inghilterra danno già per certo il suo addio, attirittura a gennaio dato che non sarebbe gradito al nuovo tecnico, il portoghese Amorim.

L’obiettivo dei ‘Red Devils’ è ripartire con slancio, accontentando subito il sostituto di ten Hag con un colpo da novanta che rischia di ‘sconvolgere’ il calciomercato invernale. Il prescelto, manco a dirlo, sarebbe Gyokeres, la macchina da gol dello Sporting CP fino a qualche giorno fa guidato proprio da Amorim.

Via Zirkzee, dentro Gyokeres: questo lo scenario che si prefigura per lo United fra qualche settimana. La Juventus osserva interessata, interessata soprattutto all’ex Bologna che Thiago Motta voleva e vorrebbe ancora con sé alla Continassa. Servirebbe l’apertura dei britannici al prestito, eventualmente con annesso diritto di riscatto.

Il Manchester United, però, sembra avere altri piani per Zirkzee. Le indiscrezioni di ‘Caught Offside’ parlano di un possibile clamoroso scambio, con protagonista anche l’attaccante rivelazione della scorsa Serie A.

Manchester United all’assalto: soldi e Zirkzee per Gyokeres a gennaio, ma la Juventus non deve preoccuparsi

Il sito inglese sostiene che lo United punta a mettere le mani su Gyokeres già a gennaio inserendo nell’affare proprio Zirkzee. Soldi e il cartellino del classe 2001 per il 26enne svedese, in questa prima parte di stagione autore già di 23 gol. Sono invece 66, in 68 partite , le reti messe a segno con la maglia dei lusitani. Qualcosa di mostruoso…

L’operazione metterebbe fuori gioco Giuntoli e soci, pure in prospettiva estate. Va detto, tuttavia, che difficilmente Zirkzee accetterebbe di lasciare Manchester e la Premier per trasferirsi a Lisbona, in un campionato non d’elite come quello portoghese. Ecco perché le intenzioni dei ‘Red Devils’ non devono preoccupare troppo i bianconeri, peraltro in ottimi rapporti con l’entourage del 23enne di Schiedam.