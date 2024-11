Inter scatenata: “Un attaccante più di David e scippo alla Juve” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni del giornalista sul momento dell’Inter e i possibili colpi di mercato per il 2025: ecco i nomi per l’attacco e la difesa

C’è Marco Barzaghi ospite a Inter Zone sul canale YouTube di Calciomercato.it. Il noto giornalista, esperto delle dinamiche nerazzurre, ha fatto il punto della situazione in casa del club milanese.

Si parla così della squadra di Inzaghi, che dopo un avvio non proprio brillante, sembra essersi ritrovata: “A inizio stagione avevo delle perplessità e delle preoccupazioni per una squadra che non era in condizione e che regalava occasioni e gol agli avversari – esordisce il collega -. Ora è salita l’attenzione, si è recuperato alcuni giocatori e la squadra è cresciuta: se non è a livello dello scorso anno poco ci manca. L’Inter vista contro Arsenal, Juve e Napoli mi sembra in crescita, ma deve ritrovare il vero Lautaro Martinez, quello che segna un gol ogni due partite, per ambire a vincere lo Scudetto. Il bicchiere comunque è mezzo pieno o qualcosina in più, se vediamo la classifica in Champins e in campionato. Si poteva fare di più ma non dimentichiamoci che è la squadra che aveva più nazionali”.

Si parla così proprio di Lautaro Martinez, finito nel mirino della critica nell’ultimo periodo: “E’ uno che si fa scivolare un po’ troppo addosso. Soffre un po’ i periodi in cui non segna, ma ha fatto gol contro la Roma, l’Udinese e il Venezia. Se ritrova un minimo di condizione può arrivare ai livelli dello scorso anno. La mia provocazione era stata quella di dire di fermarsi per una settimana, lasciare un paio di partite, magari quando c’erano Empoli e Venezia, per ritrovare brillantezza, ma con un calendario come questo sembra impossibile fare delle sedute allenanti”.

Calciomercato Inter, Barzaghi: “Marmoush il nome giusto per l’attacco”

Impossibile poi non parla di calciomercato e le attenzioni si spostano così ai possibili prossimi colpi dell’Inter. I nerazzurri guardano all’attacco, dove serve un giocatore che possa dare il cambio a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Serve un giocatore diverso, anche perché né Taremi né Arnautovic stanno convincendo e Marco Barzaghi ha il nome giusto: “Omar Marmoush dell’Eintracht Francoforte sta facendo una stagione straordinaria, è l’erede di Salah. Più di Jonathan David è l’elemento di rottura, velocità e dribbling, che manca all’attacco dell’Inter”.

Poi arriva un suggerimento per la difesa: “Visto che la Juve si sta muovendo per prendere Dragusin in prestito dal Tottenham, magari provare a dare fastidio e provarci visto che in Italia lo abbiamo visto e molto bene. Non sarebbe male in ottica di rifondazione ringiovanimento”.