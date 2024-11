Fuori in lacrime: l’infortunio fa tremare la Serie A

Non arrivano belle notizie per un calciatore del nostro campionato: sostituito per un problema fisico, ha lasciato il campo in lacrime

Ci risiamo: la pausa per le nazionali continua ad essere il momento peggiore per i club, anche quelli di Serie A. Lo ha provato sulla propria pelle la Juventus che ha perso per tutta la stagione Cabal a causa di una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Ma i bianconeri non sono gli unici che fanno i conti con la ‘maledizione’ nazionali: la Roma, infatti, trema per quanto accaduto in campo durante la sfida tra il Qatar e l’Uzbekistan, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un match caratterizzato dall’infortunio accorso ad Eldor Shomurodov.

Partito titolare, l’attaccante dei giallorossi è stato sostituito dopo appena ventuno minuti di gioco a causa di un infortunio. Il calciatore è caduto a terra dopo circa 19 minuti di gioco tenendosi la gamba: rialzatosi immediatamente, subito ha chiesto il cambio e ha abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe, per andare ad accomodarsi in panchina.

Roma, infortunio per Shomurodov: i dettagli

Visibilmente dispiaciuto, Shomurodov ha salutato i compagni prima di portarsi la maglia agli occhi come a volersi asciugare la lacrime, coprendosi il viso per qualche secondo, consolato dallo staff medico della nazionale dell’Uzbekistan e dai compagni.

Resta ora da capire qual è l’entità dell’infortunio subito dal calciatore che, almeno a guardare le immagini, sembra essere di tipo muscolare. Subito una tegola quindi per Claudio Ranieri che oggi ha diretto il primo allenamento della Roma. All’inizio della sua terza avventura in giallorosso potrebbe non poter contare su Shomurodov, anche se tutto è ancora da vedere con gli accertamenti cui si sottoporrà nei prossimi giorni.

Il nuovo tecnico capitolino ha intenzione di puntare in attacco sulla coppia Dybala-Dovbyk, mentre l’altra mossa che potrebbe segnare un distacco dal passato è il voler rilanciare Hummels in difesa, come raccontato da Calciomercato.it. La prima sfida sarà al Maradona contro il Napoli dove potrebbe non esserci Shomurodov, colpito dalla ‘maledizione’ delle nazionali.